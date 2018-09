Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg ser på en 2002-modell VW Passat. Motor gått 245.000 km, velstelt bil med delvis servicehistorikk frem til ca 180.000 km, deretter har eier som er bilmekaniker fikset på bilen i egen regi.

Jeg vurderer nå å kjøpe bilen, men: Motorproblemer? Kilometerstand? Bilen er nylig EU-godkjent. Har du noe formeninger om dette og opplysninger om kjente feil og mangler jeg bør se etter på denne 16 år gamle bruktbilen. Er det noe å satse på?

Benny svarer:

Heisann! Interessant spørsmål, som jeg ikke klarer å gir noe fasitsvar på, uten å se bilen. Men som alltid har jeg noen tanker og meninger rundt dette. Ikke minst ut i fra noen av momentene i spørsmålet ditt. Svaret blir uansett litt generelt.

Etter 16 og nesten 250.000 kilometer begynner veldig mange biler på siste oppløpet i livet sitt. Mange er rett og slett nedkjørte og utslitte. På-kosten etter en EU-kontroll overgår fort verdien.

Bilen kan egentlig se ganske fin og relativt moderne ut, men allikevel være skummel å kjøpe.

Du sier at denne nettopp er EU-godkjent. Det er alltid et stort pluss. Du sier også at den er eid av en bilmekaniker. Det kan også være et stort pluss, selv om alle kjenner historier a la skomakerens barn...

Men kunnskapen om å holde bilen ved like og i god teknisk stand er i alle fall der da. Ofte har man tilgang på billige deler og et godt sted å skru. Mange verksteder har hobbykvelder hvor ansatte fikser på egen biler. (Har forresten hørt at det skal bli slutt på dette, eller at man må skatte av fordelene ved det.)

Så om bilmekanikeren som har eid denne Passaten har tatt godt vare på bilen, er det absolutt mulig å få den til å rusle og gå ytterligere en del kilometer uten altfor mye påkost og problemer. Det kommer helt an på utgangspunktet.

Disse eldre bilene er ofte greiere å skru på enn nye og VW Passat er også en veldig kurant bil med tanke på rimelige deler, både nye og brukte. Så er bilen her hel, pen og i god teknisk stand så er jeg ikke redd for å anbefale kjøp.

Men du må selvfølgelig sjekke den nøye før kjøp. Lykke til!

Denne Passat-generasjonen dro fra de aller fleste konurrentene på interiørkvalitet. Men nå er det lett å se at dette ikke akkurat er nytt lenger.

