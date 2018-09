– Jeg hadde nok ikke trodd på halvparten, hvis noen hadde fortalt meg den historien, sier Ida Skjelbakken når programleder i God morgen Norge Camilla Laache oppsummerer det absurde livet hun har hatt.

Ida Skjelbakken (39) var 20 år da hun jobbet for en rik familie i USA. Da arbeidsvisumet hennes løp ut, ville familien at hun skulle bli værende, og de tipset henne om en oppsiktsvekkende måte å skaffe seg ny identitet på.

Fra Ida til Amanda

– Jeg leste dødsannonser og fant et par stykker som kunne vært like gamle som meg. Jeg fikk tilsendt fødselsattesten og levde deretter under navnet Amanda. Jeg reiste frem og tilbake til Europa med amerikansk pass i 8-10 år, forteller hun.

Hun bosatte seg i Miami, hvor hun startet en skyteskole sammen med samboeren. En dag banket politiet på døren. Skjelbekken var sikker på at hun ville bli deportert på grunn av identitetstyveriet. Men fordi hun var illegal immigrant, ble hun arrestert for våpenbesittelse. Til hennes overraskelse var strafferammen oppunder 30 år i fengsel.

Høyrisiko fengsel

Skjelbakken ble satt i et av USAs mest beryktede fengsel. Der ble hun sittende i seks måneder.

– Å sitte i amerikansk fengsel er omtrent som å være med i en film. Det føles helt virkelighetsfjernt. Man blir vandt til å gå med håndjern og fotlenker, jeg hadde oransje fangedrakt og de mannlige fangene hadde stripete fangedrakt. Forholdene er veldig tøffe, sier hun.

Ida Skjelbakken drev skyteskole i Miami. Foto: Privat

Skjelbakken følte seg ikke så høy i hatten i starten. For å unngå trøbbel holdt hun lav profil. Hun beskriver oppholdet som å være i et kloster.

– Man får et fellesskap med de man er der sammen med. Det ble en veldig verdifull opplevelse for meg. Jeg begynte å meditere og gjøre yoga, og etterhvert underviste jeg de andre kvinnene i yoga, forteller Skjelbakken om livet i fengselet.

Livvaktutdannelse i Tyskland

Hun omtaler seg selv som en eventyrer, selv om oppholdet i fengselet ikke er det hun er mest stolt av. Hun har også en livvaktutdannelse fra Tyskland i bagasjen.

Mugshot fra Ida's tid i fengselet. Foto: Privat

– I Tyskland bodde jeg i et gammelt tog på en nedlagt stasjon for å lære tysk og tok utdannelsen min der. Deretter dro jeg til Napoli hvor jeg jobbet et par år for et privat etterforskningsbyrå.

Romanforfatter

Selv om Skjelbakken har levd et actionfylt liv, er hun mest kjent som romanforfatteren bak serien «Krøniken om Ylva Alm» som har blitt til 25 bøker. Serien kom like etter at hun slapp ut av fengselet.

– Alle karakterene er bygget på meg selv og folk jeg har møtt. Ikke minst den eventyrlystne. Romanserier er eventyr for voksne, ihvertfall den stilen jeg skriver, og jeg har nok alltid vært en liten eventyrer selv, sier hun.

Se hele intervjuet med Skjelbakken øverst!