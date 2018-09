Mourinho: – 75 prosent av dem har blitt trenere

– Nei, jeg mener at laget løser de defensive problemene bedre enn før, jeg vil ikke si at det var Bailly eller Phil Jones, og nå er det Smalling og Lindelöf. Jeg mener at laget er mer kompakt, lagmoralen, samarbeidet og kommunikasjonen er blitt bedre. Jeg vil ikke si at at vi er blitt bedre på grunn av Chris eller Victor, men laget spiller bedre og de har vært en del av disse kampene, sa Mourinho, som ellers kunne varsle om Marcos Rojo og Ander Herrera går glipp av Wolves-kampen.

– Vi fikk ingen skader fra Young Boys-kampen. Men Herrera og Jones er ikke klar til å spille. Jones er i bedring og snart tilbake, og Matic er ute med suspensjon, oppsummerte han.