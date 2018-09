15.000 HPV-vaksiner i fare for å bli kastet

Ole Johannes Ferkingstad(22) er opptatt av å ta vare på seg selv og ønsker å beskytte seg mot HPV-viruset som kan gi flere alvorlige kreftformer.

– Det var nytt på meg at HPV-viruset kan smitte via seksuell kontakt, det visste jeg ikke, sier Ferkingstad.

Smitter gjennom sex

I ni år har jenter fått tilbud om vaksinen i 7. klasse, fra høsten får også guttene tilbudet. Men også eldre gutter er utsatt for smitte.

– Jeg leste at du kan få analkreft og strupekreft av viruset. Men det som er viktig, er at når dette bare har vært en vaksine for jenter så hjelper det ikke meg. Jeg ligger ikke med jenter, jeg ligger med gutter, sier Ferkingstad.

Har ikke penger til å sette dosene

Hos Sex og samfunn, Norges største opplysningssenter for seksuell helse, er det stor pågang og mange spør etter HPV-vaksinen.

– Mange av de som kommer lurer på HPV-vaksine. Og vil veldig gjerne ha den. De vil beskytte seg mot kreft, og det synes vi er kjempepositivt, sier Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder ved Sex og samfunn.

Men i motsetning til jentene, må foreløpig gutter som er eldre enn 12 år betale for den.

– Det er en dyr vaksine og det er 1385 kroner per dose og du skal ha tre doser. Så for ungdom flest så er dette en ganske stor utgift, sier Follestad.

Men få kilometer unna, har Folkehelseinstituttet et restlager bestående av flere paller med HPV-vaksiner som snart går ut på dato. De første allerede i november. Sammen med produsenten har helsemyndighetene bestemt at disse skal gis gratis til risikogrupper, blant annet menn som har sex med menn.

Kan bli kastet

Men Sex og samfunn har helt sprengt kapasitet, og ikke penger til å hyre inn ekstra sykepleiere.

– Jeg skulle gjerne sett at disse sårbare gruppene som virkelig har behov for disse vaksinene hadde fått den, mener Follestad.

Flere kommuner bedt om å få gratisvaksiner, men fremdeles risikerer 15000 vaksinedoser å bli kastet.

– Det er et viktig tiltak når det gjelder forebygging av kreft så at hvis dosene blir ødelagt er det en tragedie, sukker Follestad.