Mørland forvalter Torungen fyr utenfor Arendal. Denne uken overnattet en niendeklasse på fyret, og skulle avslutte besøket fredag.

Samme morgen begynte stormen «Knud» sin reise mot Sørlandet og Kristiansand. Farenivået for stormen er hevet til høyeste nivå, og meteorologene forventer «ekstreme konsekvenser» ved dette farenivået.

– Vi hadde vært der ute i tre døgn, og bestemte oss for å dra hjem tidlig på grunn av værmeldingen, sier Mørland til TV 2.

Ettersom alle ikke fikk plass i båten samtidig, måtte elevene fraktes i tre puljer.

– Men selv da jeg kjørte den første gruppen, var det nokså dårlig vær. Det blåste 20 meter per sekund og var rundt fire meter høye bølger, sier han.

Send oss dine bilder av ekstremværet til tips@tv2.no eller til 02255. Husk! Ikke oppsøk farlige situasjoner. Liv og helse er viktigere enn gode stormbilder.

I SOLSKINN: Slik ser Store Torungen fyr ved Arendal ut når sola skinner. Foto: Morten Holm / SCANPIX

Hentet av Redningsskøyta

Av hensyn til sikkerheten, valgte Mørland å kontakte Redningsskøyta i Arendal for å få bistand til å hente resten av elevene.

– Det var av hensyn til sikkerhet både for barna og båten. Nå er alle trygt tilbake på fastlandet, sier han til TV 2 i 12-tiden.

Redningsskøyta forteller at oppdraget var udramatisk, men at været fredag formiddag kan gjøre det utrygt for fritidsbåter på havet.

– Det var dårlig vær da, og det blir bare verre, sier styrmann Asbjørn Rønning på RS 147.

Fyrforvalter Mørland er også tilbake på fastlandet nå, og kommer ikke til å returnere til fyret før været tillater det.

– Alt av løse gjenstander er sikret og skalkene lukket, sier han.

Folk oppfordres av meteorologene til å tjore fast løse gjenstander i hagen, sjekke at taksteinene ikke er løse, holde seg innendørs og lukke vinduer og dører godt.

Høye bølger

Vinden vil ta seg opp i 16-tiden og være på sitt sterkeste mellom klokka 18 og 21. Ekstremvarselet gjelder for fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, mens det er gult farenivå i Buskerud, Telemark, Agder og Rogaland.

Fra 20-tiden fredag varsles det om ti meter høye bølger i Skagarak, langs kysten utenfor Agder, Telemark og Vestfold.

Innover Oslofjorden kan vindkastene komme opp i 30 meter per sekund, og man også kan få vindkast på 25 meter per sekund helt inne i Oslo.

(TV 2/NTB)