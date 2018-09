Melina Johnsen (22) har på kort tid blitt høstens mest omtalte realitykjendis.

Allerede i første episode av Ex on the Beach snakket hun åpent om et ønske om trekant, og skjelte ut en annen deltaker etter noter.

– Helt siden jeg var liten jente har jeg alltid drømt om å bli en kjent person. Og det har jeg jo fått til, sier hun til God kveld Norge.

Drapstrusler

Men den nye og ferske kjendistilværelsen har sin pris. 22-åringen har mottatt flere drapstrusler etter realityseriens oppstart.

Se God kveld Norge lørdager klokken 22.10 på TV 2 og TV 2 Sumo.

– Etter de første episodene tikket det inn masse meldinger. De ville jeg skulle ta mitt eget liv. Folk sa de skulle komme å drepe meg, og at jeg var en skam for Norge. Det var helt ekstremt, sier Johnsen da hun møter God kveld Norge på spa i Bergen.

Mossejenta turte ikke forlate huset, og måtte alltid være omringet av venner og moren sin.

Barnehjem og institusjon

Men realitykjendisen har et tykt skall, og erfaringer fra barndommen har gjort 22-åringen til den hun er i dag.

– Jeg hadde en veldig trøblete barndom som gjorde at jeg i ung alder måtte flytte i barnehjem og videre på institusjon.

Hun hevder å ha opplevd vold i nære relasjoner.

– Skallet mitt kommer nok fra fortiden min, ettersom jeg har opplevd så mye som jeg har gjort. Ingen skal få ta meg på mine følelser eller på hvem jeg er, sier hun bestemt.

Humør og positivitet

At mange har reagert på de kirurgiske inngrepene hun har utført, bryr Johnsen seg svært lite om.

– Helt siden jeg var liten har jeg alltid ønsket meg silikon. Jeg synes det har vært så fint. Så når jeg først fikk muligheten til det, så hvorfor ikke?

Med godt humør, et positivt syn på livet kommer hun langt. 22-åringen sier det hjelper å stå i speilet og si du er vakker.

– Jeg sier sånn: «Melina, du er vakker. Du er verdt så mye. Se verdiene dine og ikke la noen tråkke deg ned», sier hun, og avslutter:

– Jeg har lyst til å vise hvem jeg er, og at vi mennesker som har hatt en tøff fortid faktisk kan komme sterkt ut av det og vise verden at man kommer godt ut av alt bare man er positiv.