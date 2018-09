Supertalentet vurderte å legge opp i vår: – Det er en stor påkjenning

Tidligere denne uken la Astana-proffen Truls Korsæth opp i en alder av 24.

I fjor høst la 27 år gamle Vegard Breen opp. Tre år yngre Fredrik Strand Galta la opp en liten måned senere. Unge vidunderbarn som Oskar Svendsen og Ole Haavardsholm har også gitt seg med sine beste år foran seg.

– Hvilke tanker gjør du deg om at relativt mange gir seg i så ung alder?

– Det er en stor påkjenning, og jeg tror kanskje ikke at man helt skjønner hva man driver med før man står oppi det. Jeg kan ikke si noe om hvordan Truls eller andre har hatt det, men for min egen del kan jeg si at man gjerne ser for seg én ting, og så blir det litt annerledes. Og så blir man skuffet. Det er mye annet som er fristende og som man har en lidenskap for. Og jeg tror mange ser etter hvert at sykkel ikke er alt. Og om helsa i tillegg tilsier at idrett kanskje ikke er det beste for deg, så er det egentlig et veldig greit valg som jeg respekterer, forteller Foss.

Ettertraktet mann

Til tross for mange frafall, gror det likevel utvilsomt godt i norsk sykkelsport.

På mandagens U23-tempo, for eksempel, er det lov å forvente mye av både Foss og Andreas Leknessund.

– Jeg går til VM med forventinger om at det er en løype som passer oss bra. Både tempoen og fellesstarten blir veldig fin, så vi har absolutt muligheter til å vise oss frem. Om alt klaffer, så skal topp 10-15 være mulig for oss begge. Men da skal alt klaffe, så vi får bare ta det som det kommer og se hvordan det går. Men kjører Andreas sånn som han gjorde i NM, så kan det bli bra, sier Foss, og peker på Leknessunds sensasjonelle sølvmedalje, like bak Edvald Boasson Hagen, på NM-tempoen i juni i år.

– Hva med fellesstarten?

– På fellesstarten har vi store muligheter. Løypa er fin og hard og kommer til å skille bra. Jeg har troen på at vi som nasjon kommer til å ha mange der oppe. Vi har et kjøresterkt lag, så jeg håper vi kan prege løpet, forteller han.

Uavhengig av hvordan det måtte gå i VM, er Foss et navn flere av de største profflagene i bransjen har på blokken.

Agent Joona Laukka, som også jobber for Alexander Kristoff og flere andre nordmenn, har hatt flere samtaler med store lag dette året der temaet har vært Foss og hans fremtid.

– Jeg vet ikke selv hva det blir til (neste år, journ. anm.). Jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg har en agent som jobber for meg, og laget hjelper meg litt, men det er såpass bra i Uno-X nå at det ikke er noe stress. Men får jeg en mulighet, så drar jeg rett ut. Det gjør jeg. Men om jeg får muligheten til å være et år til i Uno-X og så dra ut, så gjør jeg heller det. Men om den eneste muligheten er å dra ut neste år, så tipper jeg at jeg gjør det, sier han.