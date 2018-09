Vi som vokste opp på 80-tallet er godt kjent med å ha digre postere av superbiler på veggen. Lamborghini var et av merkene som var godt representert på veggene rundt omkring på ulike gutterom (sammen med en viss engelsk dame med etternavnet Fox).

I dag kan man pynte rommet med langt mer eksklusive superbil-hyllester. For eksempel kan du punge ut rundt 300.000 kroner for denne Lamborghini-pulten!

Fra Polen

Ja, du leste riktig. Om du vil ha en slik pult på kontoret, og alle med et snev av bilinteresse vil vel det, så må du ta farvel med en anstendig sum av sparepengene.

Det er det polske firmaet Design Epicentrum Manufacture som står bak denne mildt sagt overdådige kreasjonen.

Bildene viser at detaljfokuset har vært imponerende bra – vi snakker tross alt om en kontorpult, her.

Her er det bare å ta plass.

Stor

Om du ser bort fra at selve Lamborghini-emblemet mangler på panseret og felgene, er det vanskelig å finne store avvik fra modellen den er basert på. Grunnen til at man har droppet disse, er nok ganske enkelt at man ikke har gjort noen avtale med Lamborghini rundt dette.

Men det lever du kanskje greit med?

Pulten er i alle fall nærmest naturtro i størrelse, med sine 1,9 meter i bredde, 1,6 meters dybde og 0,8 meters høyde.

Håndlaget

Hele pulten er håndlaget i glassfiber, og overflatene skal være ripefrie.

Kunder som ønsker den, kan velge mellom 200 ulike farger, ulike farger på felgene er også mulig – og du kan få lyktene til å lyse eller få LED-bakgrunnsbelysning under pulten.

Firmaet har bestemt at det bare skal lages 44 eksemplarer, så uansett hvordan du "spekker" den blir den eksklusiv. Og det skulle jo også bare mangle, til den prisen.

Lure naboen ...

Ja, for den er altså dyr. På en annen side: 300.000 kroner er jo langt billigere enn de rundt 3 millionene du må ut med for å få deg en ekte Aventador.

Kanskje du skal kjøpe denne pulten og sette den i garasjen. Så kan du slå av lyset og åpne døra sånn halvveis, og lure naboen din til å tro at du har vunnet i Lotto og unnet deg guttedrømmen.

