Ifølge lokalavisen vil nyheten om trenerens kontraktsforlengelse bli offisielt bekreftet fra klubben senere fredag.

Nilsen overtok Brann i mai 2015. Han ledet umiddelbart Brann tilbake til Eliteserien. Nå kjemper klubben om seriegullet.

Brann og Nilsen har hatt samtaler om veien videre sammen siden i vår, uten at det har pågått intens møtevirksomhet om saken. De siste dagene har en forlengelse virket nært forestående og nå har altså partene kommet i mål, skriver BT.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var klar på at Brann la et betydelig press på Rosenborg etter 3-1-seieren over Haugesund borte lørdag.

– Jeg håper av hele mitt hjerte at vi får spenning om gullet hele veien inn, og derfor var det veldig viktig at Brann fikk med seg tre poeng i kveld. Haugesund borte er en av årets tøffeste bortekamper, men Brann har et kollektiv, en fysikk og en selvtillit som gjør at de vinner fullt fortjent, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er gulltakter av Brann, slo han fast.

Rosenborg, som slo Vålerenga søndag kveld, topper imidlertid Eliteserie-tabellen med 49 poeng – to poeng foran Brann – etter 3-2-seieren mot Vålerenga søndag kveld.

– Rosenborg er fortsatt favoritter til å vinne gullet, men nå er det press på trønderne, mente Jesper Mathisen.

Han mener kampprogrammet fremover kan tale for Brann-gull.

– Skal du finne en grunn til at Brann skal ta gull, er det kampprogrammet. En ting er antall kamper, men også med tanke på motstanderne og det faktum at Brann har Rosenborg i Bergen. Tar man bort kampprogrammet, er det ingen annen grunn. Rosenborg er det beste laget, har den bredeste stallen og mest erfaring. Men nettopp programmet kan tære på og gjøre at Brann tar det, oppsummerte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

