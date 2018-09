– Når han er på sitt beste, er ingen andre enn Messi bedre

Se West Ham-Chelsea på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium søndag fra 14.00.

Eden Hazard er i superform, og en sentral del av suksessen som forut for denne runden hadde tatt Chelsea hele veien til tabelltoppen.

Mannen som annethvert år de siste sesongene har vært den offensive katalysatoren i et Chelsea-lag som har kunnet trone sesongene med Premier League-pokalen, ser ut til å være på vei mot en ny enorm sesong i Vest-London.

Så god har Hazard vært, at man denne uken i TV 2s Premier League-podkast tok til orde for å stille spørsmål rundt hvorvidt han nå er helt der oppe sammen med Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Neymar i diskusjonen om hvem som er verdens beste fotballspiller.

– Han får sitte ved bordet deres. Det bordet er ikke så stort, men han får sitte rundt bordet deres. Det får han. Det er kanskje fem mann på det bordet, og der er han nå. Når han er på sitt beste, så er det ingen andre enn Messi man kan si at er bedre enn Hazard i fotball. Du har Neymar, men herregud så god han er nå, sa Simen Stamsø Møller.

MØTTES I CHAMPIONS LEAGUE I FEBRUAR: Eden Hazard og Lionel Messi, to av verdens beste fotballspillere, forut for Champions League-oppgjøret mellom Chelsea og Barcelona på Staford Bridge i februar. Foto: Ian Kington/AFP

TV 2s ekspert- og kommentator stråler av tanken på Hazards nåværende form, mens kommentatorkollega Endre Olav Osnes gikk enda ett steg lengre i sin ros av belgieren.

– Han er verdens beste fotballspiller i øyeblikket. Jeg kommenterte ham mot Skottland. Da var han fantastisk. Mot Island var han fantastisk. I VM var han grisegod. Og den kampen i helgen var helt enorm, sa Osnes, med referanse til Hazards hat trick-fest mot Cardiff forrige Premier League-runde.

Da scoret belgieren sitt første hat trick i blått siden 2014, og er med det allerede oppe i fem mål og to målgivende pasninger på de fem første Premier League-kampene denne sesongen.

Se Hazards hat trick-show forrige Premier League-runde i vinduet øverst.

Les også: – Potensiell vinner av Gullballen

Hazard til TV 2 for to år siden: – Umulig for en spiller som meg å ha to dårlige sesonger på rad

Etter en noe skuffende 17/18-sesong, ser han med det ut til å leve opp til ordene han selv leverte overfor TV 2 mot slutten av 2016/17-sesongen, da Chelsea cruiset inn mot sin andre ligatittel på tre sesonger.

– Det er umulig for en spiller som meg å ha to dårlige sesonger på rad, sa han den gangen, før han dagen etter var sentral da de blå faktisk sikret seg tittelen borte mot WBA.