DNA-testet ris fra Rema 1000 – gjorde oppsiktsvekkende funn

Matkontrollen har tidligere denne høsten avslørt at det jukses med både krydder og tomatpuré. Denne gangen har Matkontrollen analysert basmatiris, og nok en gang kan de avdekke mulig matjuks.

En fjerdedel av pakken er noe annet

Matkontrollen sendte inn fem ulike typer basmatiris fra norske dagligvarebutikker til Eurofins for DNA-analyse. Analysen viser at ett av de fem produktene inneholder noe annet enn det som står på pakken.

– Det er et avvik på 26 prosent i posen. Det er altså 26 prosent av noe annet enn basmatiris i ett av de fem produktene, sier direktør for forretningsutvikling i Eurofins, Nina Dyrnes til Matkontrollen.

Analysen tillater et avvik på opptil syv prosent, i henhold til forordningen Eurofins bruker for å klassifisere basmatiris. Men, i Rema 1000s basmatiris er en fjerdedel av pakken Matkontrollen testet noe annet enn det som er oppgitt.

– Det er nok for å tjene penger

Forbrukerrådet sier til Matkontrollen at et avvik på nesten tretti prosent er for høyt.

– Vi har sett også fra andre land at dyrere rissorter blir blandet ut med billigere rissorter. Og det er for å tjene penger, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Han reagerer slik på Matkontrollens funn:

– Det er veldig ugreit. Det er faktisk ganske alvorlig. Når det står basmatiris, og det ikke er gitt annen informasjon enn at dette skal være noe annet enn basmatiris, så forventer vi 100 % basmatiris – da med et naturlig avvik. 26 % er nærmere ¼, og det er et alvorlig avvik. Det er ikke akseptabelt, sier Instefjord.

Han sier at matjuks er med på å undergrave forbrukerens tillit til dagligvarehandelen og verdikjeden.

– Når vi går og handler i butikk forventer vi at det er et samsvar mellom det som står på forsiden, det som står på baksiden og det som er inni, sier Instefjord til Matkontrollen.

Mattilsynet sier, på generelt grunnlag, at man som forbruker skal få god informasjon om hva en matvare inneholder når man leser innholdsfortegnelsen.

– Vil gjøre analyser av risen

Kommunikasjonssjef i Rema 1000, Ann-Kristin Pettersen, skriver i en e-post til Matkontrollen at de tar undersøkelsen på alvor.

– Risen Matkontrollen har testet skal inneholde basmatiris, dersom den inneholder andre typer ris - skal dette fremkomme av varedeklarasjonen, skriver Pettersen.