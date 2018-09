– Jeg tenker av og til at norske syklister er bortskjemte

– Hvilke tanker gjør du deg om at relativt mange velger å gi seg i ung alder?

– Det er en stor påkjenning, og jeg tror kanskje ikke at man helt skjønner hva man driver med før man står oppi det. Jeg kan ikke si noe om hvordan Truls eller andre har hatt det, men for min egen del kan jeg si at man gjerne ser for seg én ting, og så blir det litt annerledes. Og så blir man skuffet. Det er mye annet som er fristende og som man har en lidenskap for. Og jeg tror mange ser etter hvert at sykkel ikke er alt. Og om helsa i tillegg tilsier at idrett kanskje ikke er det beste for deg, så er det egentlig et veldig greit valg som jeg respekterer.

Hushovd: – Da begynner det å bli vel drøyt

Hushovd, som i en årrekke drev et norsk sykkellag på Continental-nivået, altså sykkelsportens tredje høyeste nivå, peker på flere ting han mener spiller inn:

– Min erfaring med mange av de norske syklistene er at de er vant til å få det litt som de vil og stiller ganske høye krav til små lag, som vi har i Norge, med begrenset med ressurser. Men det er jo også fordi de er sultne og vil nå toppen. De vil ha det beste utstyret og sånt. Men noen ganger synes jeg de har dratt det litt langt når de begynner å klage på at de bare kan bruke det og det skomerket, for eksempel. Da synes jeg at det begynner å bli vel drøyt. Det kan være at mange nå synes at jeg sitter her og furter litt over det, men sånn skal det ikke være. Du får det utstyret du skal ha. Du kan begynne å forlange når du begynner å levere, men ikke motsatt, sier han.

At «alt var bedre før» er ikke Hushovd med på, men han tror at måten samfunnet har utviklet seg på de siste årene spiller inn når unge vurderer om det er verdt å satse 100 prosent eller ikke.

– Det er lett å tenke at norske syklister er bortskjemte, og det kan jeg også tenke av og til. Det er få unge i dag som må jobbe. Man har det greit og det ordner seg alltid på en måte, enten gjennom snille foreldre eller at studielån utsetter «problemet». Det kan være noen tegn på at enkelte unge rett og slett ikke er sultne nok, og det må man være om man skal nå langt på idrettsarenaen eller på andre arenaer, sier han.