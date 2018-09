Målmaskinens opprinnelige City-avtale strakte seg til sommeren 2020. Agüero kom til Manchester fra Atlético Madrid i 2011 og tar sikte på å runde ti år i Premier League-klubben.

Årets sesong har Agüero startet på imponerende vis med fem mål på sju kamper. I alt har han scoret 204 mål på 299 kamper for City.

– Jeg er glad for å ha lagt til ett år på kontrakten. Planen min var å være her i ti år. Jeg har vært her i sju år, men det blir ti når kontrakten går ut. Det var hovedgrunnen til at jeg signerte, sier han til Citys nettsted.

Manager Pep Guardiola sa nylig at han aldri har sett Agüero i bedre fysisk form.

– Siden jeg kom hit, så har jeg aldri sett ham slik han er nå. Viljen han viste etter å ha kommet tilbake etter VM.... Han er i en helt utrolig form, uttalte Guardiola.

