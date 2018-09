Norsk banktopp kan miste bonus etter Europas største hvitvaskingsskandale

Britisk politi etterforsker

Ifølge Financial Times har National Crime Agency (NCA), britenes svar på Økokrim, nå innledet etterforskning av britiskregistrerte selskaper som er tilknyttet Danske banks estiske filial.

Mistanken er at hvitvaskede penger har gått både til og fra Storbritannia via Danske Bank.

– NCA er klare over bruk av britiskregistrerte selskaper i denne saken, og har pågående aktivitet knyttet til dette. Trusselen bruk av britiske selskapsstrukturer som en rute for hvitvasking utgjør er velkjent, og NCA samarbeider med relevante myndigheter for å begrense kriminelles mulighet til å utnytte selskapene på denne måten, skriver de i en uttalelse.

Danske Bank-skandalen har på ny rettet søkelyset mot den britiske regjeringens håndtering av hvitvasking, og Londons rykte som «verdens vaskemaskin». Foretak registrert i byen brukes til å hvitvaske hundrevis av milliarder pund hvert år, ifølge offisielle estimater.

Forrige uke meldte Wall Street Journal at samlede overføringer av nesten 1.000 milliarder kroner sjekkes for mulig hvitvasking i etterforskningen av Danske Bank. Onsdag ble det imidlertid kjent at 1.500 milliarder ble sendt gjennom bankens estiske filial fra 2007 til 2015.

Ble varslet i 2014

Alle bonusutbetalinger fra denne perioden vil bli grundig gjennomgått, lover styreformann Ole Andersen i Danske Bank i et intervju med Svenska Dagbladet.

– Det gjelder alle, også Thomas Borgen, sier styreformannen.

Nordmannen Borgen har vært under hardt press i forbindelse med hvitvaskingsskandalen, og gikk av som sjef bare timer før en uavhengig granskning ble lagt frem på en pressekonferanse i København denne uken. Borgen, som var sjef for bankens avdeling i Norge fra 2001 til 2009, ble ansatt som direktør i 2013.

Danske medier meldte onsdag at Borgen får med seg ett års etterlønn når han slutter. I 2017 hadde han en samlet kompensasjon på 17,4 millioner danske kroner, tilsvarende 22,27 millioner norske kroner, ifølge E24.

Ifølge granskerne ble Borgen varslet om alarmerende funn allerede i februar 2014. I en rapport fra internrevisjonen sto det at «filialen har inngått avtaler med en rekke russiske mellommenn med ukjente bakenforliggende klienter, og at grunnen til at de reelle eierne ikke er identifisert er at det kunne skape problemer for klientene hvis russiske myndigheter ber om informasjon», skrev Dagens Næringsliv onsdag. (NTB/TV 2)