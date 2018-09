Denne uka har det vært stor ståhei rundt Frank Løkes «nakenstunt» i «Skal vi danse». Det er mye som virker feil med hans opptreden der.

Men hva hadde skjedd hvis Sophie Elise hadde gjort det samme? Ville vi kalt henne billig? Eller sexy? Sannsynligvis begge deler.

Jeg tror ihvertfall ikke vi ville sett på henne som en ekkel kødd og sendt henne på hodet ut av programmet.

Vi trenger flere damer som gjør narr av kroppen. Med noen hederlige unntak i Else Kåss Furuseth og Henriette Steenstrup, er det for få som gjør det. Hver gang vi ser kvinnekroppen, skal den være så fordømt sexy.

Vi skal liksom ikke ødelegge bildet vi har av den vakre kvinnekroppen. Vi skal helst ikke kommentere hvordan den ser ut. Og vi skal ihvertfall ikke gjøre narr av den.

Noe av grunnen er kanskje at kvinnekroppen også ses på som sart. At vi er veldig redde for å såre kvinner og kroppene deres. Det er kanskje godt ment. Vi vil jo ikke at noen skal føle seg tjukke, bli lei seg eller få komplekser. Men det er når vi ikke tør å gjøre narr av kvinnekroppen, at kompleksene skapes.

En rapport fra Oslo Met som kom i vår viste at 7 av 10 ungdommer opplever et press om å se bra ut eller ha en fin kropp. Og en fersk undersøkelse gjennomført av Røde Kors sin ungdomsorganisasjon viste at nesten 7 av 10 jenter ønsket å endre noe ved egen kropp. Gutter opplever selvfølgelig også press, men tallene er som regel høyere når det gjelder jentene. For eksempel er anoreksi og bulimi rundt ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Kvinnekroppene disse jentene ser i offentligheten er som regel veltrente, pene og sexy. Mannekroppene de ser er mer varierte, og ofte humoristiske. Og sånn er det kanskje hjemme også; mens pappa tuller rundt i underbuksa, kvier mamma seg for å bli med på stranda.

Humor er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å endre holdninger. Og jeg tror flere kvinner ville vært komfortable i kroppen sin om vi ikke tok den så forbaska høytidelig.