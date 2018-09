Farenivået hevet til det høyeste

Meteorologisk institutt hever farenivået for fredagens storm til høyeste nivå. Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs.

Meteorologene hever farevarselet for fredagens storm til høyeste nivå i fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Dermed er det fare for at liv går tapt.

Rødt farevarsel sendes ut når meteorologene forventer «ekstreme konsekvenser».

– Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene.

– Dette blir en kveld vi kommer til å huske, sier Thyness til NTB.

Ekstremværet som har fått navnet Knud er ikke til å spøke med, bedyrer statsmeteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt. Meteorologene mener det er fare for liv og ekstreme konsekvenser.

– Akkurat nå ligger lavtrykket ute i Nordsjøen og trekker inn mot Rogaland og Sørlandet i ettermiddage. Sterk storm fra Boknafjorden til Lindesnes, sier Camilla Albertsen, meteorolog ved Storm Geo til TV 2 klokken 11.

Kristiansand avlyser all uteaktivitet i barnehager, barneskoler og SFO. I tillegg blir foreldre bedt om å hente barna tidligere enn normalt, og skolen stenger tidligere.

– Vi tar dette varslet med sterkeste alvor. Vi har 15.000 barn som vi skal ivareta. Derfor har vi sendt ut flere meldinger, slik at skoler og foreldre er føre var, sier Svein Tore Kvernes, assisterende oppvekstdirektør i Kristiansand til TV 2.

– Det er viktig at ingen barn går hjem alene. Et vindkast på orkan styrke kan flytte mange kilo. Vi ber foreldre om hente barna tidligere, ettersom stormen kommer tidligere enn ventet, sier Kvernes.

Tre falt ned

Ved Hosanger på Osterøy i Hordaland har et stort tre falt over høyspentkabler. TV 2s tipser Rune Schive sier han ble sjokkert av synet som møtte ham fredag formiddag.

– Det kjører mange biler og trailere her, så treet treffer jo frontruta om det faller ned, sier han.

– Jeg fikk hakeslepp da jeg så det, fortsetter han.

Treet har veltet fra en fjellside på den ene siden av veien, og over på den andre siden. Det er usikkert hvorvidt treet har falt ned fredag, eller om det er et resultat av uværet tidligere i uken.