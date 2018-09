Risikerer 14 måneder fengsel for hemmelig våpensamling

– Jeg var fryktelig dum som ikke fikk registrert våpnene. Jeg har ikke reflektert over at det ikke har vært helt lovlig det jeg har drevet med. Men det har ikke vært noen vond hensikt. Jeg har bare hatt en utrolig sterk våpeninteresse, forklarte sunnmørsmannen i 50-årene i Sunnmøre tingrett i dag.

Han har lagt alle kort på bordet og tilstått at han hadde en enorm våpensamling hjemme og hos sine foreldre som ikke var registrert og lovlig.

Det enorme våpenbeslaget på Sunnmøre skapte store overskrifter da det ble kjent i oktober i fjor. 235 automatvåpen, halvautomatiske våpen, revolvere, rifler og hagler samt 27 000 skudd ble funnet hjemme i mannens leilighet og i foreldrenes hus. AK-47, AR-15, Uzi, M16 og Thompson var blant de beslaglagte våpnene.

– Jeg er veldig lei meg for at for at jeg satte mine foreldre i en sånn situasjon, men utrolig takknemlig for måten politiet var så korrekte og hensynsfulle, forklarte mannen i retten.

Ammunisjonen ble oppbevart hjemme hos foreldrene fordi han ønsket å skille dette fra våpnene.

Hjerteskjærende

På spørsmål fra dommerfullmektig Ingvild Stjernen om hvem som kjente til samlingen, svarte siktede:

– Det kom som en overraskelse på familie og venner, ja kanskje mer som et sjokk på enkelte. Dette har vært min livsløgn og hemmelighet som jeg har brukt store deler av livet og mye penger på, forklarte mannen i retten.

Han fikk interesse for våpen allerede i sjuårsalderen og begynte å samle i 15-årsalderen.

VÅPEN: Sunnmørsmannen samlet på våpen i 40 år før alt beslaglagt av politiet i oktober i fjor. Foto: Per Chr. Dyrø/TV2

– Det er kanskje vanskelig for andre å forstå, men dette handler kun om en litt for stor interesse for våpen, både teknisk og historisk. Mesteparten av samlingen består at våpen som stammer fra krigen. Dette er våpen folk har hatt lyst til å kvitte seg med, og det er slik jeg har fått tak i disse.

Politiet har anslått at samlingen har en verdi på over to millioner kroner.

– Det er hjerteskjærende at samlingen blir destruert. Det er våpenhistorie som nå forsvinner, fortalte sunnmøringen i retten.

Avslørt av bestilling

Han angrer veldig på at han ikke fikk registrert samlingen.

– Det var dumt av meg å sitte på en slik samling. Når det ikke er helt lovlig så har en ikke lyst til å annonsere hobbyen din. Jeg kunne jo ikke vise frem samlingen min og i etterpåklokskapens klare lys var det veldig dumt, understreket han.

Arsenalet var ifølge siktede stuet bort i bagger og låst inn i boder og våpenskap. Mannen som er lærer, ble avslørt da han bestilte helt lovlige våpendeler fra USA.