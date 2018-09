– Jeg trodde jeg hadde vært langt nede før, men det som skjedde da ... alt kom på en gang, og det var sånn «er det mulig?», sier Kristian Valen til «God kveld Norge».

Det er 15 år siden Kristian Valen fikk sitt gjennombrudd som komiker med Valen-TV. Den folkekjære komikeren har håvet inn svimlende summer som han har brukt på båt, leilighet på Aker Brygge, luksusvilla i Hollywood og eksotiske ferier.

Men så kom skuddene i hans egen leilighet i 2007, som endret alt og var starten på en lang nedtur.

– Var klar for å slå meg til ro

Flere episoder endte med anmeldelser og rettsaker. Det turbulente livet fortsatte, og på toppen av det hele ble det slutt med Valens mangeårige kjæreste.​

– Først så har du sjokket, så har du frustrasjonen, så har du sinnet, så har du det at du synes synd på deg selv, blir patetisk og alle de trinnene der, og jeg har vært gjennom alt, forklarer Valen.

– Jeg følte vel for første gang at jeg var faktisk klar for å slå meg til ro, trappe litt ned og bli seriøs. Men så skjedde det noen ytre ting som gjorde at det ikke gikk. Det er ikke alle som takler det, og da å være i et forhold og prøve å holde det og alt skjer på en gang, så ble det litt mye, så det røyk dessverre, sier komikeren.

Knakk åtte ribbein

Nå prøver han å stable seg på beina igjen. Denne høsten er han aktuell med sitt nye show «Åsted Valen», som har premiere i november. Men også det har vært utfordrende.

Tidligere i år knakk han nemlig hele åtte ribbein etter en trappeulykke.

– Jeg lå to måneder i senga og var inn og ut av sykehuset. Fikk kjedelige tabletter. Det var en tøff tid, innrømmer 43-åringen.

Men drivkraften for å komme tilbake har alltid vært der.

– Jeg tenkte på hva det er som kan få meg opp igjen? Det er publikum som har hjulpet meg tilbake igjen. Det å vite at jeg skal se folk i øynene igjen. Å se folk smile, avslutter han.