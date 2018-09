Tusenvis av nordmenn venter spent på Teslas nye volummodell – Model 3.

Derfor er det også mange som er spent på hvordan den klarer seg i en krasjtest. Det kan vi gi deg svaret på her.

I USA har man nemlig kollisjonstestet bilen hos NHTSA (The National Highway Traffic Safety Administration) – som på mange måter er amerikanernes svar på Euro NCAP (New Car Assesstment Program).

Sistnevnte er krasjtestene man forholder seg til i Europa. Her har man enn så lenge ikke fått testet Model 3.

Full score

NHTSA sine tester skiller seg noe fra Euro NCAP – men har et lignende system for å angi poengsummen. Fem stjerner er full pott.

Tesla kan glede seg over at Model 3 får 5 stjerner i alle de fem kategoriene den er testet i.

På et område slår den også en bil som virkelig imponerte i krasjest hos NHTSA: Forrige generasjon av Volvo V60.

Tesla fikk slakt – så overrasket de stort

Nesten umulig å velte

Sjansen for å velte i en Model 3 er nemlig forsvinnende liten, med bare 6,6 prosent. I Volvo V60 er sjansen 10,1 prosent.

Vi haster med å understreke at dette altså er snakk om forrige generasjon V60. Den nye er ikke testet ennå.

Men på akkurat dette punktet, er det nok ikke sannsynlig at man klarer å slå Model 3, uansett. Dette dreier seg blant annet om det faktum at batteripakken i bunnen av bilen, gir elbilen et svært lavt tyngdepunkt.

Derfor er elbil SUV-en ulik alle andre

For vane å gjøre det godt

Model 3 føyer seg for øvrig pent inn i rekken av hyggelige krasjtest-resultater for Tesla. Både Model S og Model X har også fått toppkarakterer hos NHTSA – og Model S har også full pott hos Euro NCAP.

Hverken Model X eller Model 3 er imidlertid krasjtestet i Europa enda.

Testen av Model 3 ble filmet, og det er lagt ut i tre videoer som viser frontkollisjon, sidekollisjon og sidekollisjon i stolpe.

Les vårt eksklusive møte med Tesla Mode 3

Bedre deformasjonssoner

Noe av forklaringen på de gode resultatene er at elbilene, som ikke har en tradisjonell motor foran, gjør det mulig med en bedre deformasjonssone. På den måten sikrer man at selve coupeen i større grad blir uberørt.

Model 3 vil bli levert med to ulike batteripakker, og rekkevidde på opptil 500 kilometer. Den blir også tilgjengelig med firehjulsdrift.

​Dette kappløpet er gull verdt for alle som vil ha elbil