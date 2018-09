Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha har vært glimrende for Palace de siste sesongene. Men karrieren har ikke alltid vært en dans på roser.

Ivorianeren, som startet karrieren i Palace, ble solgt til Manchester United i 2013, men oppholdet i storklubben ble alt annet enn en suksess.

– Det var tøft. Å komme seg til United er ikke enkelt, så det ikke å få sjansen er vanskelig å takle. Jeg angrer ingenting fordi det gjorde meg sterkere. Jeg føler jeg kan takle hva som helst nå. Jeg har vært gjennom så mye med United. Det gikk rykter om at jeg ikke fikk spille fordi jeg hadde ligget med David Moyes' datter, og det var ingen i klubben som prøvde å rydde opp i det. Jeg kjempet mot mine egne demoner alene, jeg visste at disse ryktene ikke var sanne, sier Zaha i et intervju med Shortlist.

I løpet av sin korte tid i klubben ble det kun to Premier League-kamper for Zaha.

– Jeg var kun 19 år og måtte takle dette. Jeg bodde alene i Manchester, ikke i nærheten av noen andre. Klubben hadde ikke gitt meg en bil slik som alle andre spillere hadde. Ingenting. Jeg levde i et helvete alene, uten familien min og jeg tenkte: «Hvis ikke dette gjør meg sterkere, hva vil da gjøre det?».

I samme intervju ble den målfarlige angriperen spurt om han har vært i garderober der man må være varsom med hva man har på seg.

– Ikke i Palace. Da jeg var i Manchester United, var det til tider hensynsløst. Folk kunne komme tilbake fra trening og finne klærne sine hengt opp i taket eller til og med klippet opp. Se for deg at du har kjøpt nye klær og noen bruker saks på de, sier Zaha.

Klær er nemlig noe 25-åringen er veldig opptatt av. Han har også lansert sitt eget klesmerke.

– For noen år siden ble jeg mer opptatt av hva jeg hadde på meg. Jeg så for meg mye av de klærne jeg ville ha på meg, men det var ikke alltid jeg fant disse klærne. Så jeg tenkte: «Hvorfor ikke prøve å lage mine egne greier.»

– Fotball er stressende. Man trenger å koble av på de måtene man kan. Å designe klær er noe jeg virkelig liker, forteller Zaha.

Til helgen venter nye utfordinger på fotballbanen for mannen som står med tre mål på fire kamper så langt denne sesongen. Palace, som ligger på 12. plass etter fem serierunder, møter Newcastle på Selhurst Park lørdag kl. 16.