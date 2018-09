Værmeldingene har vært svært dystre denne uken. Først var det storm på Vestlandet natt til torsdag, som ga over 150 skademeldinger. Nå er det østlendingene og sørlendingene som vil føle på stormen.

– Man må definitivt være klar på at stormen som kommer fredag kan gi konsekvenser. Nedbøren kan også gi skader, sier Ina Ynnesdal, meteorolog ved Storm Geo.

Sør- og Østlandet vil merke antydninger til stormen allerede fredag morgen, før selve stormen kommer inn på ettermiddagen.

– Både Sør- og Østlandet vil merke vinden allerede på morgningen. For Sørlandet vil det stå på som verst fra 15.00 og utover kvelden. Deretter vil stormsenteret bevege seg innover mot Østlandet senere på kvelden, sier Ynnesdal.

Vinden vil komme over fjellet og skape flere vindkast på over 30 m/s på Sør- og Østlandet. Det er disse vindkastene som skaper ødeleggelser og vanskelige kjøreforhold.

Vil pøse ned

Med stormen vil det også komme mye nedbør.

– I Oslo og på Østlandet generelt vil det komme opp mot 50 mm regn i løpet av 24 timer, sier meteorologen.

I Rogaland, hvor stormen vil treffe først, er det forventet opp mot 70 mm regn det neste døgnet. Her er det også sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred. Og det blir bedt om å ta forbehold mot at det vil komme lokale oversvømmelser, skriver Varsom.no

Varsel for Vestlandet

Selv om stormen vil stå på som verst på Sørlandet, vil Vestlandet merke uværet de også.

Både Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har et gult flom- og jordskredvarsel hengende over seg. Her det er forventet å komme mest regn, men vinden vil også komme opp i kategorien sterk storm.

– På Vestlandet vil det komme opp mot 90 mm nedbør i løpet av 24 timer. Her vil vindstyrken kunne komme opp i sterk storm. Dette vil automatisk gjøre at faren for jordskred og flom øker. Noe vi vet kan føre til flere skader, sier meteorologen.