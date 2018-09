Både lokale og internasjonale medier har skrevet om de sjokkerende kattedrapene i bydelen Croydon i London som har pågått siden 2015.

Politietterforskning

Avrevne kroppsdeler av kattunger, katter og noen kaniner har dukket opp i nærheten av skoler og utenfor folks hjem, og politiet har tatt saken ytterst alvorlig.

I desember 2017 gitt de ut og etterlyste en hvit mann i 40-årene med aknearr i ansiktet. Han var mistenkt for å stå bak minst 400 kattedrap i byen.

Nå er saken imidlertid etterforsket ferdig, og politiet peker i en ny retning.

Ikke menneskelig gjerningsmann

«Etter å ha etterforsket saken grunding, har vi konkludert med at hundrevis av innmeldte kattedrap i Croydon og andre steder i London, ikke er begått av et menneske, men mer sannsynlig av et rovdyr, og andre dyr som har fortært påkjørte katter», skriver Metropolitan police i en pressemelding.

Etterforskningen startet i 2015. Man så et mønster i at kattene ofte hadde fått avkappet hode og hale.

«Etterforskningen tok nesten tre år på grunn av det store antall innmedte saker. Det var ingen vitner, og få rettsmedisnske spor» skriver politiet videre.

Bevisene

I tre tilfeller ble overvåkingsvideo funnet. I hver video kunne man se en rev som bar på en død katt. Politiet har også snakket med eksperter som sa at ville dyr i byer ofte livnærer seg på dyr drept i trafikken, og at de ofte fjerner hode og hale på de døde dyrene før de tar resten av kroppen med seg.

På bakgrunn av dette konkludere Metropolitan politiet at en eller flere rever står bak kattedrapene i London.