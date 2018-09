Klokken 03:13 natt til fredag melder Politiet i Sør-vest om brann på Stokka sykehjem i Stavanger.

På Twitter skriver politiet at det skal være røykutvikling i en heissjakt i sjette etasje.

Det skal ikke være snakk om åpne flammer, følger politiet opp minutter senere.

Klokken 03:24 skriver politiet at røyken har avtatt, og at det ikke er behov for evakuering. Varmgang i et skap skal være en mulig grunn til røykutviklingen.