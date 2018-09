Den siste uken er det rapportert flere funn av synåler gjemt i jordbær i Australia, og to personer har havnet på sykehus etter å ha spist de potensielt livsfarlige bærene.

Nå setter dagligvarekjeden Woolsworths, som har rundt 1000 utsalgssteder i landet, en midlertidig stopp for salget av synåler for å hindre flere tilfeller.

Australske myndigheter etterforsker hvordan dette har skjedd, og en gutt er allerede arrestert. Selv om den unge gutten har erkjent å ha puttet nåler i jordbær, tror ikke politiet at han er den som står bak de andre funnene.

Til nå er det rapportert over 100 funn, men det er usikkert om disse er reelle. Australsk politi advarer folk mot å kopiere gjerningene eller å rapportere inn falske funn, og sier det kan få grove konsekvenser.

– Hvis noen der ute tror at det er gøy eller ok å gå inn på et kjøpesenter og putte et fremmed objekt inn i frukt, eller å putte å putte noe i frukt du allerede har for å legge det ut på Twitter eller Facebook, da er de virkelig på ville veier, og driver med potensielt alvorlige kriminelle handlinger, sier politikommisjonær Andrew Colvin til ABC News.

Statsminister Scott Morrison uttalte tidligere denne uken at maksstraffen for denne typen lovbrudd vil økes fra 10 til 15 år i fengsel.