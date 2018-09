Gulbrandsen ble den store helten i det dramatiske oppgjøret. Salzburg ledet 2-0 til pause, men hjemmelaget i Tyskland kom tilbake. Det siste målet til Leipzig ble scoret av den danske landslagsspilleren Yussuf Poulsen i det 82. minutt.

​Se nordmannens scoring øverst!

Gulbrandsen ble kastet innpå rett etter 2-2-målet, og minuttet før slutt trillet han ballen ned i det ene hjørnet til 3-2 alene med keeper etter en mønsterkontring. Hannes Wolf er nok fornøyd med den målgivende pasningen, som ble slått med hælen.

– Det var utrolig kjekt. Se på angrepet før; først et hælspark, så en flikk gjennom og så har han den nødvendige iskaldheten. Det er utrolig bra, sier Erik Huseklepp på Fotballkveld Europa.

Den norske spissen løp ut til sidelinjen etter scoringen og ble overfalt av lagkameratene.

– Han scoret i helgen også, så han er i gang. Vi liker det, men det er ikke bra for Rosenborg, for Leipzig er det sterkeste laget av de to. Plutselig har Salzburg meldt seg på med en veldig sterk borteseier, så det er ikke bra for Rosenborg, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Seieren mot Leipzig betyr at østerrikerne har full pott sammen med Celtic. Rosenborg gikk på et sent 0-1-tap mot Brendan Rodgers menn i første kamp i gruppe B.

– Det er litt typisk at det er lillebror som vil mest. Storebror har alt å tape, mens lillebror er på bortebane og vil så gjerne vinne. Storebror tenker at man ikke kan tape og da sprer frykten seg, mener Møller.

Torsdagens oppgjør mellom RB Leipzig og RB Salzburg var av det spesielle slaget da begge klubber er sponset av energidrikkeprodusenten Red Bull og begge lags hjemmearena heter det samme, selv om de er plassert i to forskjellige land.

