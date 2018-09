Myndighetene i Tanzania frykter at over 200 mennesker har druknet etter at en ferge sank i Victoria-sjøen i Tanzania torsdag.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge byrået har 42 personer allerede blitt bekreftet omkommet.

En lokal tjenestemann sier til Reuters at redningsarbeidet skal være avsluttet fram til daggry.

Fergen MV Nyerere veltet mellom øyene Ukora og Bugolora.

En annen lokal tjenestemann sier til BBC News at båten skal ha vært overbelastet med over 400 mennesker om bord.

Dette er ikke bekreftet fra myndighetene.

Den regionale guvernøren, John Mongella, sier til AFP at 44 personer er bekreftet omkommet og at 37 mennesker er reddet.

– Det var mer enn hundre passasjerer om bord da fergen sank. Vi frykter at et betydelig antall mennesker har mistet livet, sa George Nyamaha, leder av Ukerewe distriktsråd som øya er en del av, til AFP torsdag kveld.

Fergen var også lastet med frakt, deriblant sekker med mais og sement.

Årsaken til ulykken er enda ikke kjent. Derimot har myndighetene en teori om at overbelastningen kan være grunnen.

Det er ikke første gang mange mennesker har mistet livet som følger av en overfylt ferge i Victoriasjøen.

I 1996 gikk minst 500 menneskeliv tapt i samme region som følge av en fergeulykke. Denne ulykken omtales som en av de største maritime ulykkene på 1900-tallet.

Også for seks år siden omkom 145 personer i en lignende ulykke.