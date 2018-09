Celtic-Rosenborg 1-0

En tannløst Rosenborg-lag tapte fullt fortjent mot Celtic torsdag kveld. Leigh Griffiths ble matchvinner med en scoring fire minutter før full tid.

Rosenborg produserte knapt en sjanse i løpet av kampen. Trønderne hadde null skudd på mål.

– Det er noe veldig planløst og urytmisk over angrepsspillet til Rosenborg, konstaterte kommentator Marius Skjelbæk.

Det er TV 2-ekspert Jesper Mathisen enig i.

– Kampplanen fungerte bra defensivt for RBK, men offensivt var det nitrist. Burde tatt overgangsmulighetene på en langt bedre måte, men de mangler også fart og gjennombruddskraft helt der fremme. Med Adegbenro på banen i kveld hadde RBK skapt langt mer, for her var det muligheter, sier Mathisen.

Fornøyd Coolen

​RBK-trener Rini Coolen var godt fornøyd med hvordan laget så ut defensivt.

– Jeg er stolt av guttene og det vi gjorde i dag. Vi spilte på en annerledes måte og har jobbet med det på trening. Vi utførte det bra, men ikke godt nok. Da ville vi vunnet kampen. Vi satt igjen med mindre enn det vi fortjente, sier Coolen til TV 2.

Fullt fortjent seier til Celtic. Fullstendig tannløs og feig utgave av RBK dette, meget skuffende prestasjon og resultat! — Christian Gauseth (@gauseth) September 20, 2018

Keeper André Hansen var overrasket over hvor mange gode brudd Rosenborg fikk.

– Noe av intensjonen med formasjonen var å få to spillpunkter øverst og Mike Jensen i mellomrommet. Jeg har ikke antall på hvor mange ganger vi fikk gunstige brudd, og vi fikk bruddene på midtbanen. Vi fikk det slik vi ønsket. Så går det på skarphet. Vi klarer ikke å bryte gjennom, sier Hansen.

Celtic-manager Brendan Rodgers var svært fornøyd med de tre poengene.

– Rosenborg overrasket oss med å spille i en diamantformasjon. På dette nivået er kampene taktiske. Vi måtte justere litt for å takle diamanten deres. I andre omgang utnyttet vi rommene på sidene, sier Rodgers.

Anders Konradsen måtte gi seg med en skade etter 44 minutter. Konradsen innrømmer at det ikke fungerte offensivt.

– Det er skuffende at vi ikke skaper flere farligheter selv. Jeg vet ikke om vi hadde skudd på mål. Det er skuffende, sier midtbanespilleren.

Ropte på straffe

​Et kvarter ut i kampen ropte Issam Jebali på straffespark, men dommer Pawel Gil delte i stedet ut gult kort til Jebali for filming.

– Det er helt korrekt å gi gult kort for filming. Jebali er borti foten til Lustig, men det er ikke straffespark, konkluderte Jesper Mathisen.