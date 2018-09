Et nytt studie fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet i Danmark, kobler høyt gluteninntak under graviditet sammen med barnets risiko for senere å utvikle diabetes type 1.

I studiet har forskerne sett på undersøkelsen «Bedre sundhed i generationer» fra Statens Serum Institut, som følger kvinner i en årrekke.

Under graviditeten skal de i 25. uke svare på et spørreskjema om kost og inntak av gluten.

Så har forskerne tatt ut informasjon om kvinnene med veldig lavt og veldig høyt gluteninntak. Etter det har de slått opp kvinnenes barn i det danske diabetesregisteret og funnet en sammenheng.

Krever mer forskning

Seniorforsker ved Bartholin Instituttet, Julie Christine Antvorskov, sier til Danmarks Radio at resultatene er oppsiktsvekkende. Samtidig sier hun at man må være forsiktig med å overtolke de.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at gluteninntaket har direkte innvirkning på diabetes hos barna, så det er alt for tidlig å komme med nye anbefalinger til kvinner, sier Antvorskov.

Hun sier at de mangler flere store studier som kan underbygge deres funn.

Økt hyppighet av cøliaki

Kostholds- og organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet, Ragnhild Gjerve, er enig at det er for tidlig å komme med nye anbefalinger til gravide.

– Vi synes det er spennende forskning og vi er glade for at de forsker på det. Men det er jo ikke noe grunnlag for å fraråde folk til å spise gluten eller til å endre rådene, sier hun.

HVETEBAKST: Gluten består av proteinene prolamin og glutenin og finnes i de fleste kornsorter.

Gjerve sier at selv om forskningen er ny for dem, har det vært hyppig forekomst av cøliaki – en kronisk sykdom som skyldes overfølsomhet overfor gluten – blant diabetikere.

– 10 % av de med diabetes type 1 har cøliaki, noe som er høyere enn i befolkningen generelt, sier Gjerve.

Hun tror likevel ikke at det kan fjerne diabetes type 1, dersom sammenhengen skulle bli bevist.

– Hvis det i fremtiden viser seg at dette stemmer, så er det jo en mulighet for å redusere forekomsten noe som vil være bra. Men det vil nok ikke fjerne det helt. I Norge forskes det nå på om det kan skyldes en virusinfeksjon, så det er flere muligheter, forteller hun.

Nesten dobbelt

Forskerne ved Bartholin Instituttet på Rigshospitalet i Danmark undersøkte 67.565 graviditeter hos 63.529 kvinner og fulgte barna i litt over 15 år. Da de slo opp barna i Danske Register for barn- og ungdomsdiabetes, fant de ut at 247 barn hadde fått den kroniske sykdommen.

Blant kvinner med lavt inntak, fikk 0,3 prosent av barna diabetes, mens det var 0,52 prosent av barna fikk påvist sykdommen blant kvinner med høyt inntak.

– Det er virkelig interessant hvis man kan halvere forekomsten av diabetes type 1, dersom man reduserer gluteninntaket under graviditeten, sier seniorforsker Julie Christine Antvorskov til DR.