Meghan lanserte sitt første prosjekt som hertuginne

Sammen med sin mor, Doria Ragland, og ektemann, prins Harry, åpnet hertuginnen dørene til Kensington Palace for å feire lanseringen sammen med kvinnene fra organisasjonen «The Hubb Community Kitchen».

Organisasjonen ble dannet av lokale kvinner berørt av den tragiske brannen i Grenfell Tower i juni i fjor. Sammen dannet de et møtepunkt hvor de lagde mat til familiene og naboene sine.

Kokeboken er en samling med over 50 oppskrifter fra flere kontinenter som Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Alle hjemmelagde retter som har levd i generasjoner.

Hensikten med boken er for å hylle kraften matlaging har til å styrke samfunn og samle mennesker. Inntektene skal gå til organisasjonen.

STOLT: Prins Harry hilser på Zahira Ghaswala, som har vært viktig i bokprosjektet til hertuginnen, under boklanseringen torsdag. Foto: Ben Stansall/AP

Allerede en bestselger

Ordet hubb betyr kjærlighet på arabisk. Meghan besøkte «The Hubb Community Kitchen» for første gang i januar og har vært der jevnlig siden, skriver Hello Magazine.

Hertuginnen har skrevet forordene i boken hvor hun hyller kvinnenes initiativ.

«Jeg følte en rask tilknytning til dette felleskjøkkenet. Det er et sted hvor man kan le, sørge, gråte og lage mat sammen. Sammensveisingen av forskjellige kulturer under et tak skaper en følelse av normalitet. Det er noe alle kan relatere seg til. Gjennom dette veldedige arbeidet vil pengene gi organisasjonen mulighet til å fortsette og holde den globale samfunnsånden i livet», skriver hertuginnen.

Allerede før lanseringen lå boken blant de øverste på bestselger-listen til Amazon.

LANSERING: Hertuginnen ankom lanseringen med sin mor, Doria Ragland, og ektemannen Prins Harry torsdag utenfor Kensington Palace. Foto: Ben Stansall/AP

– Imponerende av Meghan

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, sier dette prosjektet er med på å gjøre kongehuset relevant for nye grupper mennesker og generasjoner.

– I det litt stivbente britiske kongehuset er dette noe nytt og spennende. Sammen med sin Harry samt William og Kate er Meghan med på å peke ut en ny kurs. Samtidig som de tar vare på tradisjonene er de mer opptatt av speile folkets fellesverdier enn tidligere generasjoners kongelige, sier Totland.

Og han legger ikke skjul på sin begeistring:

– Et fabelaktig prosjekt av en fabelaktig dame. Jeg må bare innrømme at Meghan Markle bare fortsetter å imponere meg.

Første solo-prosjekt

Lanseringen av boken, som er Meghans første solo-prosjekt som hertuginne, ble holdt i et telt utenfor palasset.

– Jeg er spesielt takknemlig ettersom dette er mitt første prosjekt og setter pris på deres støtte til visjonen min og å se dette bli oppfylt, sa hertuginnen i en tale på arrangementet skriver Hello Magazine.