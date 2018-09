Helleland: – I dag sviktet vi de rene utøverne i verden

Verdens antidopingbyrå (WADA) stemte, som ventet, for å ta Russland inn igjen i varmen torsdag ettermiddag på Seychellene.

Av de 12 som utgjør styret i WADA, var det bare Hofstad Helleland og én til (angivelig Grant Robertson, sportsministeren i New Zealand) som stemte mot.

Ni andre stemte for å oppheve utestengelsen av Det russiske antidopingbyrået (RUSADA), mens én avsto fra å stemme.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av alle rene utøvere

En rekke utenlandske antidopingpersonligheter har tatt til sosiale medier for å ytre sin misnøye, og nå har også Hofstad Helleland kommet med en uttalelse.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av alle rene utøvere og alle som tror på ren idrett, begynner Hofstad Hellelands.

Les hele uttalelsen i faktaboksen til høyre

Videre skriver den norske ministeren at det var «feil å gjeninnsette RUSADA», før hun stiller spørsmål ved om russerne kommer til å levere det de har lovet å gjøre.

UTTALELSEN TIL LINDA HOFSTAD HELLELAND

– Vi vet ikke når vi vil få tilgang til de viktige dataene vi trenger for å kunne oppdage doping i Russland, og vi vet ikke om vi noen gang vil lykkes i å få tak i det vi er ute etter, skriver hun.

​WADAs nye krav til Russland

WADAs tre krav til Russland RUSADA and the Russian Ministry of Sport must procure that the authentic Information Management System (LIMS) data and underlying analytical data of the former Moscow Laboratory set out in the WADA President's letter of 22 June 2018 are received by WADA (via access to the data by an independent expert agreeable to both WADA and the Russian authorities) by no later than 31 December 2018.

RUSADA and the Russian Ministry of Sport must procure that any re-analysis of samples required by WADA following review of such data is completed by no later than 30 June 2019.

As per the RUSADA Roadmap to Compliance, a successful audit of RUSADA must be carried out within four months to ensure RUSADA continues to meet compliance standards.

Med «det vi er ute etter» sikter Hofstad Helleland etter all sannsynlighet til dataene fra den famøse laboratoriet i Moskva som russerne har lovet å overlevere til WADA.

Ifølge en pressemelding fra WADA torsdag ettermiddag, har russerne frem til 31. desember på seg til å gi fra seg databasen fra laboratoriet.

Eventuelle nye analyser av eldre dopingprøver, om WADA skulle ønske at det blir gjort, må være ferdig innen 30. juni neste år.

Se WADAs nye krav til RUSADA i faktaboksen til høyre

Lance-avslører slakter WADA

Hofstad Helleland avslutter sin uttalelse med følgende kraftfulle sitat:

– I dag sviktet vi de rene utøverne i verden.

I en uttalelse fra Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) er USADA-sjef Travis Tygart, mest kjent for å ha avslørt Lance Armstrong i sin tid, inne på mye av det samme som Hofstad Helleland.

– Dagens beslutning var den viktigste i WADAs historie, og beslutningen var et knallhardt slag for rene utøvere verden over. WADAs beslutning er (...) forvirrende og uforklarlig. På dagens møte sendte WADA en klar melding til verden: vi setter ønskene til et lite antall sportsadministratorer høyere enn rettighetene til millioner av rene utøvere og drømmene til milliarder av fans.