Cristiano Ronaldo ble som kjent utvist midtveis i første omgang mot Valencia.

Juventus-stjernen så rødt etter å ha havnet i en klinsj med Jeison Murillo – en situasjon Murillo neppe sitter igjen med varige mén etter.

​Se hvordan Ronaldo så rødt øverst!

Ronaldos lagkamerat Emre Can var blant dem som var rasende over at superstjernen ble vist det direkte røde kortet i 2-0-seieren.

– Skal det liksom være et rødt kort? Jeg hørte nettopp at han sa det var fordi han dro ham i håret. Vi er ikke jenter, vi spiller fotball, sa Emre Can da han ble intervjuet av DAZN etter kampen.

I AKSJON: Emre Can i aksjon mot Valencia onsdag. Foto: Heino Kalis

– Dersom en spiller får rødt kort for det, så kan han bli utvist for alt. Det var hundre prosent ikke et rødt kort, tordnet han videre.

Uttalelsene fra Emre Can vakte imidlertid oppsikt. Flere likte dårlig at han dro jenter inn i det hele, og mange skal ha blitt krenket av Juventus-stjernens ord om «at vi ikke er jenter, vi spiller fotball».​

I would like to take a moment to clear the air regarding comments I made after last nights game.

Please read the full statement below⤵️



Yours

Emre pic.twitter.com/SLvdF6qf33 — Emre Can (@emrecan_) September 20, 2018

Ber om unnskyldning i pressemelding

Dagen derpå legger Emre Can seg flat. I en pressemelding lagt ut på Twitter – trolig på oppfordring fra Juventus-ledelsen – understreker han at det aldri var meningen å krenke noen kvinner med uttalelsene.

– Jeg vil benytte anledningen til å rense luften etter kommentarene jeg kom med etter gårsdagens kamp. Min reaksjon etter å ha sett det røde kortet Ronaldo fikk på video skapte litt oppstyr, skriver Can i pressemelding, og fortsetter:

– Jeg vil understreke at uttalelsene aldri var ment for å krenke kvinner, kvinnefotball, eller likestillingen. Alle som kjenner meg vet at jeg har den dypeste respekt for kvinner og likestilling. Min intensjon var bare å stille opp for min lagkamerat etter en feil avgjørelse som kunne ha påvirket vår kamp, sier Can, før han slår fast:

– Derfor vil jeg inderlig be om unnskyldning dersom noen av mine uttalelser gjorde noen vondt, avslutter Juventus-stjernen.

Får straffen 27. september

Ronaldos røde kort mot Valencia var det første superstjernen noensinne har fått i Champions League – en turnering portugiseren har vunnet fem ganger.

Han er også turneringens toppscorer totalt med 120 mål, 17 mål mer enn Lionel Messi, som ligger på andreplass på toppscorerlisten samlet.

UEFAs disiplinærkomité opplyser at de vil ta en avgjørelse om Ronaldos karantene 27. september etter det røde kortet Juventus-stjernen fikk mot Valencia.