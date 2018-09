Fengselsdommen er strengere enn aktors påstand, men boten er lavere. Påtalemyndigheten ber om ett års ubetinget fengsel Jonny Enger, og la ned påstand om 5,9 millioner kroner i bot til foretaket.

Saken dreide seg om ti brudd på arbeidsmiljøloven, i Vestfold fra oktober 2015 til november 2015 og i Oslo fra oktober 2016 til januar 2017. Rettssaken omfattet også VT Gruppen som eide Veireno.

Påtalemyndigheten mener det i seks av tilfellene er skjerpende at praksisen fortsatte fra Vestfold til Oslo, og at det har vært alvorlig fare for liv og helse. Arbeidstilsynet avdekket blant annet at ansatte hadde jobbet opptil 88 timer i uken.

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober 2016. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søpla seg opp.

I februar i fjor ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobbet for lange dager og ikke fikk nok hvile. Enger slo selskapet konkurs 22. februar samme år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.



