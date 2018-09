Det betyr at WADAs utelukkelse av RUSADA er opphevet. Den russiske antidopingorganisasjonen ble sparket ut av WADA i august 2015 på grunn av avsløringer om omfattende dopingjuks i russisk idrett.

En kilde sier til det russiske nyhetsbyrået TASS at WADAs lederkomité har bestemt seg for å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem.

Det skal ha skjedd med et klart flertall der ni medlemmer av komiteen stemte for russisk gjeninnsettelse, mens to stemte imot. Én representant avsto fra å stemme.​

I forkant av torsdagens styremøte i Seychellene har en rekke nasjonale forbund, deriblant Antidoping Norge, markert klar motstand mot at RUSADA tas inn igjen i varmen av WADA.

Linda Hofstad Helleland, visepresident i WADA, er blant dem som i forkant har antydet at hun ville stemme imot russisk WADA-medlemskap.

