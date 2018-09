Komiker og skuespiller Espen Eckbo var døden nær etter en alvorlig bilulykke i Italia i januar 2016.

Den da 42 år gamle Eckbo var på vei for å gå det kjente skirennet Marcialonga, da bilen han og to andre nordmenn satt i havnet i en frontkollisjon.

Han brakk ryggen og var gjennom to operasjoner før han ble sykemeldt på ubestemt tid. Ifølge legen hadde Eckbo flaks som ikke ble lam.

Komikeren brukte ikke bilbelte.

– Det var en kraftig smell, men bilen var så bra konstruert at selv om den så ut som et vrak utenpå, var den helt uberørt inni, sier Eckbo til God kveld Norge.

– Jeg ble kastet rundt inne i bilen. Til å være en så kraftig smell gikk det utrolig bra.

Trivdes på sykehuset

45-åringen lå på sykehuset i to-tre måneder etter ulykken. Han innså etterhvert at sykehuslivet var overraskende behagelig.

– Jeg hadde det deilig. Jeg hadde ikke noe ansvar, ingen planer og kunne være alene i fred og ro. Hvorfor i all verden er det så behagelig? Jo, for livet kan være ganske slitsomt.

Da Eckbo kom tilbake for å jobbe, brukte han mye av det som hadde skjedd som innhold til hans nye humordrama «Det kunne vært verre».

Til tross for den dramatiske bilulykke, sliter ikke Eckbo med andre kroppsplager enn de som kommer med alderen.

– Jeg har sånne plager som alle eldre har, jeg har bare fått de litt tidligere. Stiv og støl i ryggen og prikking i føttene, men vannlatingen går veldig fint og alle lukkemuskler er intakt. Så lenge det er på stell skal jeg ikke klage.

– Bør ha på sikkerhetsbelte

Med to sønner på 10 og 12 år, har skuespilleren tidligere uttalt at han er en engstelig pappa. Likevel hevder Eckbo at ulykken ikke har gjort ham reddere – tvert imot.

– Siden det har gått såpass bra, føler jeg nesten at jeg har blitt litt tøffere. Jeg kan ikke kjenne igjen spesielle forandringer i min egen innstilling til livet, sier han, og fortsetter:

– Men rett etterpå får man jo det når man er proppfull av medisiner. Når jeg nå leser meldinger jeg skrev, tenker jeg: «Ok, det var vel morfinen som snakket der».

– Så hva har du lært av ulykken?

– At jeg bør ha på bilbelte. For det tror jeg var generaltabben. Tidligere har jeg alltid valgt den billigste leiebilen. Men nå tar jeg en middels. Jeg tror det var helt avgjørende for at vi overlevde, avslutter han.