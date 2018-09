Inga Marte Thorkildsen sitter på den tynneste greinen akkurat nå

Denne saken er unik. Ingen kan huske et annet eksempel på at den politiske lederen i en byrådsavdeling eller et departement har blitt varslet mot på denne måten.

Det finnes noen spilleregler for det krevende forholdet mellom politikere og embetsverk. Embetsverket skal være nøytrale i deres forslag og vurderinger til byråden, samtidig som de skal utføre den politikken som byråden vil ha utført. Kommandolinjene går fra byråden til den toppbyråkraten i avdelingen, og derfra nedover, så byråden ikke skal detaljstyre enkeltansatte.

Lojaliteten går begge veier. Uttrykket sier at Stortinget kjenner bare statsråden, eller at bystyret bare kjenner byråden. Alt som blir gjort i Thorkildsens avdeling, er hennes ansvar. Det er hun som må svare for alt som blir gjort, på godt og vondt.

SJEFEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal nå behandle varselet mot Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Pedersen, Terje

Derfor kan ikke byråden skape et skarpt skille mellom seg selv og embetsverket, slik hun gjorde da hun omtalte Utdanningsetaten som et «tankskip som må snus».

Selv om det er unikt og merkelig med et varsel om en byråd, er det ikke av den grunn uberettiget eller en dårlig idé.

Det er normalt på en arbeidsplass at en toppleder ikke vet hva som utspiller seg lengre nede i systemet. Byrådsleder Johansen har ikke vært i møtene mellom byråd Thorkildsen og hennes embetsverk. Han har ikke vært på kontorene til de ansatte når de har snakket ut om frustrasjonen.

Det er mye informasjon som en toppleder burde ha, men ikke har. Hvordan kan byrådslederen vurdere byrådens evne til å lede, styre og motivere hennes ansatte hvis ingen forteller ham det?

Nå har han fått høre det. Kanskje har han tillit til Thorkildsen, men hva hjelper det hvis hennes ansatte ikke har det? Uansett hvor mange inspirerende 1. mai-taler han har holdt, klarer ikke Raymond Johansen å overbevise disse kritikerne nå.

Byrådslederen kan ikke leve med en oppvekstbyråd som ikke får gjennomført politikken sin. Han kan heller ikke leve med et embetsverk som motarbeider politisk ledelse.

Problemet hans er at det er mye lettere å kvitte seg med byråden enn med byråkratene.

Derfor er det Inga Marte Thorkildsen som sitter på den tynneste greinen akkurat nå.