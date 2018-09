I all hemmelighet dro det amerikanske paret til denne norske fjelltoppen

Tirsdag 18. september vil Kristina (21) og Seth (23) Rivas fra Albany i Oregon i USA huske for alltid.

Målet for dagen var toppen av fjellet Ryten, 540 meter over havet i Flakstad kommune i Lofoten.

I ryggsekken lå brudekjolen, dressen og brudebuketten. Etter halvannen times gåtur nådde paret toppen – svette og andpustne.

Magisk utsikt

Det åpnet seg et fantastisk skue på toppen, med utsikt mot stupbratte fjell som går rett ned i havet. Skyfri himmel, kritthvite strender og asurblått hav i bakgrunnen. Et helt spektakulært sted i verden for å gifte seg på.

– Følelsen var intet mindre enn magisk. Fjellene, havet, det utrolige blå og krystallklare vannet. Lofoten tilbød mer enn vi kunne ha forestilt oss, forteller Kristina Rivas til TV 2.

Paret dro i all hemmelighet fra USA til Lofoten for å gifte seg. Kun nærmeste familie viste om baktankene de hadde med turen til Norge.

Drømmen ble virkelig

–Tradisjonelle bryllup er høyt verdsatt i våre familier, med Kristina har helt siden hun var ei ung jente hatt en drøm om å gift seg på et fjell i Europa. Jeg ønsket å gjøre drømmen til virkelighet, og da kom Norge umiddelbart i tankene våre, forteller den nybakte ektemannen Seth Rivas.

Først tenkte paret på Hardangerfjorden, men så kom de i kontakt med fotograf Christine Eide som foreslo fjellet Ryten i Lofoten.

Spektakulære bilder av naturen og Lofoten lokket dem nordover til Nord-Norge.

– Følelsen av å være i sentrum av naturen. Med en frisk og ren vind i ansiktet, samtidig som du sier ja til den kvinnen du elsker, ja da blir man den lykkeligste mannen i verden, forteller Seth Rivas stolt til TV 2.

Har høydeskrekk

Hans Fredrik Sørdal (34) er ordfører i Flakstad kommune i Lofoten, og fikk det ærefulle oppdraget. For etter at forskriftene om at ordførere kan vie folk i Norge, gjør han slike «jobber» med glede.

– Det var stort, spennende og ikke minst en god dose med ærefrykt i det man sier de velvalgte ordene som gjør det amerikanske paret til mann og kone. Jeg legger ikke skjul på at man får en klump i halsen i slike spektakulære omgivelser, forteller Hans Fredrik Sørdal.

Det er andre gangen han vier et ektepar i Lofoten.

– Tror du mange i fremtiden velger spektakulære områder nå når den nye forskriftene er på plass?

– Jeg tror at flere velger norsk natur siden det dukker opp spektakulære bilder over alt på sosiale medier. Så lenge det er innenfor rimelighetens grenser så har jeg ikke noe imot å vie folk, samtidig som man få ta del i deres største dag, forteller ordføreren, som innrømmer at han har en snev av høydeskrekk.