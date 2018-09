Gro og Erik begynte å male på hver sin kant – ble satt ut da de møttes på midten

– Det er ikke alle som har et karr på 20-30 liter for å blande to 10 liter med maling. Jeg har ikke hørt om at noen har gjort det i hvert fall, sier Gro.

Malermester Lunde synes også at dette virker rart.

– Dere skal i hvert fall ikke stå og blande to 10 liter med maling for å få lik nyanse. Når dere setter i gang for å male huset så kan det hende at dere trenger en 10 liter til, og da skal dere kunne kjøpe en 10 liter til, og den skal være helt lik den malingen dere har kjøpt før, slår Lunde fast.

– Langt unna det vi forventet

På sin nettside lover Jotun at hvis du velger en farge fra deres fargekart – så skal det være den fargen du skal få hjemme.

– Jotun lover at hvitt skal være hvitt, så dette var langt unna det vi forventet, sier Erik.

– Det er lov å gjøre feil, det er lov å gi ut noe feil, men da er det greit å rydde opp i det på en litt annen måte og yte litt bedre service. Det var tross alt bare en bøtte med maling det var snakk om, sier Gro.

Jotun: – Ingen reell fargeforskjell

Sammen med TV 2 hjelper deg møter Gro og Erik Strøm-Larsen Jotuns kommunikasjonsdirektør utenfor huset sitt. Gro ønsker først og fremst en forklaring fra Jotun på hvordan en så markant forskjell kan oppstå.

FORSKJELL: Bildet viser forskjell på malingen i øvre og nedre halvdel av veggen. Foto: Privat

– Vi har tatt denne saken veldig alvorlig. Derfor har vi tatt begge malingene deres til Sandefjord og undersøkt, og undersøkelsene viser at det ikke er en reell fargeforskjell, svarer Christian Espolin Johnson.

Kommunikasjonsdirektøren innrømmer at han ser en nyanseforskjell på bildet, men mener at det ikke dreier seg om en fargeforskjell.

– Det vi er ganske sikre på at har skjedd i dette tilfellet, er at du ser gjennomsiktighet fra det som er under. Underlaget har blitt noe værslitt og er det vi kaller et sugende underlag. Når det har blitt beiset her så vet vi at det har vært brukt litt for lite maling. Det har vært strøket litt for mye ut på den øverste delen av huset. Det er det vi vet basert på det forbruket som vi har fått oppgitt. Det visuelle vil rette seg i andre strøk, sier han.

Jevnt resultat på en annen vegg

Erik forklarer at de hadde informert Jotun om at de hadde brukt cirka tre liter av hvert av spannene, men at dette ikke hadde vært noen nøyaktige mål.

Gro lurer på hvorfor resultatet da ble annerledes på den andre veggen de malte sammen. Der hadde de brukt maling fra ett spann.

– Hvis han maler annerledes enn meg, er det ikke da rart at det ikke er ulikt på den andre veggen også? Det synes jeg er rart, sier Gro.

– Man kan jo ikke utelukke at det kan være bittesmå forskjeller i produktet fra batch til batch, men i dette tilfellet så har vi malt opp og fått helt likt resultat etter to strøk på et sugende underlag, sier Johnson.

TV 2 hjelper deg lurer på om det er nødvendig med et kurs hvis man skal få et godt resultat med Jotun sin maling.

– Nei, med våre malinger så skal det være lett å få et godt resultat, sier Johnson.

Skal ikke lenger blande spann

Ifølge den Jotun-ansatte mannen Erik snakket med er det allmenn kjent at maling med forskjellig produksjonsnummer skal blandes.

TV 2 Hjelper deg lurer på om dette stemmer.

– Det er riktig at vi har en generell anbefaling om å blande maling som kommer fra ulike produksjonsbatcher, men i dette tilfellet der du dekkbeiser er det ingen grunn til å tenke på det. Og denne saken har aktualisert å revurdere rådgivningen om å blande ulike spann, sier Johnson.

Han beklager også at paret ikke fikk et nytt spann da de ønsket det.

– Det skulle være en selvfølge og det beklager vi.

Fortsatt uenige

– Dette handler ikke om nyanseforskjeller. Vi prater om at den ene halvdelen hadde en helt annen farge enn den andre. Du må ta to strøk for å få det jevnt, kanskje til og med tre, men dette var ikke ujevnheter. Det var så forskjellige farger at du ikke kan kalle det en ujevnhet. Det mener jeg, sier Erik.

Kommunikasjonssjefen står på sitt om at resultatet hadde jevnet seg ut ved andre strøk.

– Jeg angrer på at vi hadde hastverk og malte over med den andre malingen med en gang. Jeg skulle gjerne ha sett det resultatet som du påstår det hadde blitt, avslutter Erik.

Jotun sier at de ikke har hatt noen andre klager på malingen. De vil likevel dekke merkostnadene familien har hatt i denne saken.