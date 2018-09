Hadde «Norges verste barndom» – nå blir Angelica (28) selv mamma

– Jeg sa til henne: er det sånn at du ikke vil leve? Og da svarte hun at jeg vil leve men jeg orker ikke. Og så spurte jeg hun om hun ikke hadde noen til å hjelpe seg og hun svarte, nei jeg er helt alene. Der og da og uten å tenke seg om ga Kari henne et løfte som ingen av dem kunne forstå omfanget av den gang.

Løftet

– Jeg sa til henne det er mulig å få et bedre liv hvis du er villig til å kjempe for det så kan jeg gå hele veien sammen med deg. Men det er du som må gjøre jobben det er du som kommer til å få det tøft, forteller Kari. Angelica var vant til at folk ikke holdt løfter og sa hun måtte tenke på det.

– Jeg var egentlig litt sjokkert og. Jeg tenkte det var hennes jobb å si det riktige i et slikt møte og var ikke vant til at noen brydde seg uten at de fikk betalt for det, forteller Angelica.

Tre dager senere tok hun likevel kontakt med Kari på Facebook. Det ble starten på et veldig spesielt og helt usedvanlig sterkt vennskap.

Livredd støvsugere og glass

Kari og mannen Per har tilbrakt mye fritid sammen med Angelica. Her fra en av de mange turene til hytta ved Oslofjorden. FOTO: Privat

Angelicas oppvekst hadde vært så uvanlig og så vond at hun manglet mange dagligdagse referanser. Det førte til mange misforståelser og store utfordringer i begynnelsen. Som da Karis mann Per trakk frem støvsugeren for å støvsuge. Kari lakkerte neglene til Angelica i stuen, men Angelica fikk hysterisk anfall og gjemte seg. Hun hadde kun opplevd en støvsuger som et torturredskap, brukt på de verst tenkelige måter på henne da hun var barn.

Det samme skjedde da hun ved et uhell knuste et av bryllupsglassene til Kari og Per. Hun var overbevist om at nå ville de tvinge henne til å spise glasset, slik hun hadde opplevd da hun var liten.

– Kari hjalp meg instinktivt

Mange av reaksjonene til Angelica var langt utenfor Karis fatteevne og veldig slitsomme. Men med små steg lærte Kari å forstå reaksjonsmønsteret og Angelica lærte seg å stole på Kari.

LIVREDD VANN. Med tid og tålmodighet har Kari lært Angelica å svømme.

– Kari hjalp meg komme gjennom ting, forteller Angelica. Hun var tålmodig og fulgte instinktet. Hun klarte for eksempel å lære meg å svømme, selv om jeg var livredd vann etter å ha blitt holdt under vannet som liten, forteller hun.

– Hun drev egentlig med eksponeringsterapi uten å vite hva det var, ler hun.

La seg inn på psykiatrisk sammen

Tilliten vokste, det gjorde også båndet mellom dem. På ett tidspunkt la Kari seg til og med inn på psykiatrisk sammen med Angelica som hennes pårørende.

INNLAGT SAMMEN. Kari holdt løftet om å gå hele veien med Angelica. Dette bildet er tatt da Kari la seg inn på psykiatrisk sammen med Angelica som hennes pårørende.

Angelica er takknemlig og rørt når hun snakker om alt det Kari har ofret for henne.

– I starten klarte jeg ikke bli rusfri for meg selv. Min største motivasjon var Kari. Men jeg tror jeg slet henne ut noen ganger, ler hun.

Hun var sulteforet på opplevelser og husker at hun ville gjøre "alt" på en gang.

– Først ville jeg bake, og da Kari sa vi kunne bake, så ville jeg spille kort, og sånn fortsatte det. Jeg hadde ingen tid å miste. Noen mandager kunne Kari komme på Stortinget og være helt utslitt etter en helg med Angelica.

– Jeg er her resten av livet

Men hun nektet å gi opp, selv da Angelica testet henne for å se om hun ville stikke av, slik alle andre hadde gjort. - En dag spurte hun meg hva som skulle til for å bli kvitt meg, forteller Kari.

– Jeg svarte at jeg ikke trodde at det var det hun ville og hun sa: Det er det alle gjør.

Da sa jeg til henne at jeg kommer til å være her resten av livet, forteller Kari. Og det løftet har hun holdt.

– Barnet skal oppleve det jeg ikke fikk

Nå har de fortsatt tett kontakt, men Angelica klarer seg fint selv og har et godt liv. I januar blir hun og samboeren Espen foreldre for første gang, noe både Kari og Angelica gleder seg til.

– Kari har lært meg hva det vil si å kjenne morskjærlighet, jeg hadde aldri opplevd det før jeg traff henne. Jeg føler at livet har lært meg mye. Da jeg var liten fikk jeg ikke anledning til å leke og utforske, kjenne på følelser. Jeg ønsker å gi barnet mitt alt det jeg ikke fikk opplevd selv .Og selvfølgelig kommer ungen til å få en fantastisk bestemor, sier Angelica og ler.

– Men én ting har Kari tatt feil på: hun sa at hun ikke kunne love at ting kom til å bli ble helt bra. Men hun tok feil for jeg kjenner at ting er helt bra. Det kan jeg si nå med hånden å hjertet, avslutter Angelica.