Er du på jakt etter et nytt sted å bo? Har du lyst til å flytte til utlandet? Til Asia, kanskje?

Da kunne dette huset i Hongkong vært noe. Omkranset av frodige, naturskjønne omgivelser og med fire soverom, kan det friste de fleste.

Det er bare én hake.

Huset er nemlig – antakeligvis – verdens dyreste som ligger ute for salg. En eventuell kjøper må punge ut med hele 446 millioner amerikanske dollar.

Det tilsvarer over 3,6 milliarder (!) norske kroner.

Ettertraktet område

Den utrolige prisen gjør huset til det dyreste hjemmet for salg i hele byen, om ikke hele verden, skriver Bloomberg, og den mildt sagt stive prisen vekker nå oppsikt.

Eiendommen, med adressen 24 Middle Gap Road, ligger i det populære og ettertraktede Peak-distriktet i Hongkong.

Ifølge eiendomsmegleren Landscope Christie's International Real Estate er Middle Gap Road en av de mest prestisjefylte adressene i havnebyen.

På sine nettsider skriver eiendomsmegleren at alle hus i området har havutsikt, og at de fleste eiendommene har tilgang til fasiliteter som svømmebasseng og tennisbaner.

«Lite»

Til tross for at en eventuell kjøper må betale det hvite ut av øyet for huset, kan ikke vedkommende forvente å få verken noe gedigent hjem eller en enorm eiendom.

Huset er omlag 534 kvadratmeter stort, mens eiendommen er omlag 1500 kvadratmeter, eller halvannet mål, stor.

I tillegg får en eventuell kjøper et svømmebasseng, parkeringsplass for to biler og interiør som passer til 1990-tallet.

Til tross for at det altså er relativt god størrelse både på huset og eiendommen, er det ikke spesielt mye med tanke på prisen.

Gammelt hus

Årsaken til den skyhøye prisen er ifølge Bloomberg den eksklusive adressen og muligheten til å kare til seg eiendom i et av Hongkongs mest ettertraktede områder.

– Det handler mer om eiendommen det ligger på, enn selve huset, sier Lawrence Brown, seniorkonsulent i Executive Homes Hong Kong Ltd. til Bloomingville.

Slike eiendommer på prestisjefylte adresser er svært ettertraktet blant investorer.

– Huset er ganske gammelt. Hvis noen betaler så mye vil de sannsynligvis rive det og sette opp et nytt og finere hus, sier Brown.

Forrige gang huset lå ute på markedet, i 2004, ble det solgt for omlag 148 millioner norske kroner. Man kan med andre ord si at det så langt har vært god fortjeneste på eiendommen.