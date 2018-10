Sjekk hva Gjert Ingebrigtsen svarer GMN-Desta

Desta Marie (30) var en ordentlig slappfisk da hun begynte som programleder i vår.

Hun irriterte seg over alle som delte treningsbilder på sosiale medier. I helgen fikk hun treningsråd av familien Ingebrigtsen.

Fra sofagris til løpeglede

Etter noen uker som programleder omgitt av spreke kolleger ville hun utfordre seg selv.

– Kan jeg, en ekte sofagris, bli en god løper?

Kravet hennes var at treningsopplegget måtte være et «lavterskeltilbud». Med det mente hun at alle som ønsket skulle kunne følge hennes program og trene ute på egen hånd. Treningen skulle ha løping som fokus. Det skulle ikke handle om vekt. Målet hennes var å løpe ti-kilometer under Oslo Maraton i september.

– Jeg vil komme i god form før jeg fyller 30 år.

Harm og Kaggestad

På veien har hun fått masse hjelp og råd. Hun har lært seg løpeteknikk sammen med Vegard Harm og har fått gode treningstips av Johan Kaggestad.

Treningen ga etter hvert resultater. Gleden var stor da hun klarte å løpe tre kilometer sammenhengende. Det inspirerte henne til å fortsette for å nå målet sitt. I juli, åtte uker etter oppstart, var det en strålende Desta Marie som kunne kunngjøre:

– Endelig, jeg har ræven med meg og klarer å løpe ti kilometer sammenhengende. Det var en god følelse. Jeg klarte det!

Fikk løpeforbud

​Etter å ha trent målrettet i flere måneder fikk hun til slutt løpeforbud av legen. Nedturen ble stor. Fem måneders trening opplevde hun der og da som bortkastet. Hun hadde gledet seg til å gjennomføre ti-kilometer under Oslo Maraton. Det var uaktuelt nå.

– Jeg gir meg ikke! Treningen har vist meg at det er viktig å være i god form. Den har gitt meg energi og jeg har fått forståelse for alle som løper og gleden det gir dem.

Fra nedtur til opptur

​Nå måtte hun finne en annen treningsform som ryggen tålte. Desta Marie begynte derfor å forberede seg til verdens bratteste løp, Stoltzekleiven Opp i Bergen.

Her er deltagerne alt fra vanlige turgåere til eliteløpere som skal gå eller løpe opp naturstien som har 908 trapper. På plass var også Gjert og Henrik Ingebrigtsen. De er imponerte over innsatsen til alle deltakerne og har følgende råd til Desta Marie etter at hun måtte gi seg med løpingen: