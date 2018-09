Frank Løkes dansepartner avslører de hemmelige SMS-ene

– Det var et stort sjokk da de sa at vi gikk videre. Vi kom ikke en gang blant de tre parene med minst poeng. Jeg husker jeg sto der og ventet på at navnene våre skulle bli lest opp, for jeg ville bare hjem.

Proffdanseren Tone Jacobsen snakker om øyeblikket der hun var sikker på at Skal vi danse-eventyret var over.

Midt under showet på direktesendt tv dukket nemlig Frank Løke overraskende opp på dansegulvet, kun iført en borat-truse som skjulte de edlere delene.

Hadde en annen avtale

Avtalen dem imellom var at han skulle ha en rød dress med hjerter på. De hadde jobbet hele uka med en koreografi som de ikke var helt enige om.

Løke ville legge inn mange endringer. Han sa også at han ville danse i borat-truse, noe Tone sa nei til. Da lørdagen kom, hadde de dårlig kommunikasjon. Jacobsen opplevde Løke som tverr og avvisende under prøvene, og de snakket ikke sammen.

Likevel kom det som et sjokk da han gikk bort fra avtalene de hadde gjort.

– Han hadde fått frie tøyler til å komme med ideer, men med beskjed om at alt skulle klareres med produksjonen. Og det burde være tatt for gitt at han skulle klarere det med meg. Jeg hadde aldri trodd han skulle gå bak ryggen min på denne måten, sier hun.

Etter at de gikk videre, trengte Jacobsen litt tid til å tenke.

– På søndag følte jeg at jeg sto overfor et valg. Enten så måtte jeg miste Skal vi danse-jobben, eller så måtte jeg få det på avstand og gå videre. Jeg trengte å rense lufta, og det var godt å få snakket ut med Frank på søndag, sier Jacobsen.

Bestemte seg for å gå videre

Jacobsen bestemte seg for å gå videre. Siden hun hadde kommet helt fra USA for å delta, hadde hun ikke lyst til å gi seg nå. Hun og Løke visste at de måtte jobbe hardt for å vinne hjertene til det norske folket igjen.

De la derfor opp en strategi: Løke skulle gjennom uka jobbe for å vinne Jacobsen og det norske folk tilbake. Det skulle bli en tematikk gjennom filmopptakene den kommende uka, og ende opp i dansenummeret førstkommende lørdag.

Dette var også det hun fortalte til andre medier. Hun stilte til intervjuer der hun sa at de måtte jobbe for å bli venner igjen, men at hun fortsatt kunne trekke seg.

– Det var jo sant også. Jeg var såret, og vurderte time for time om jeg skulle fortsette eller gi opp. Det handlet aldri om å fremstille meg selv som et offer. Det handlet om å bidra til at Løke fikk mer sympati. Det ble en del av jobben min for å redde skinnet hans, sier Jacobsen.