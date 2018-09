Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Vi i Broom tar for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Nå har vi kommet til BMW 7-serie (E65- 66) som ble bygget mellom 2001 - 2008.

Derfor var dette drømmebil:

BMW 7-serie har alltid vært en herlig kjøremaskin. De tuklet heller ikke med de egenskapene da bilen kom i fjerde generasjon i 2002.

Sylskarpe kjøreegenskaper, presis styring, kraftfulle motorer, innovasjoner, mye datateknologi og mer komfort enn noe flyselskap kan varte opp med på businessklasse og en smørbrødliste av ulike motorer og tilgjengelig utstyr. Førsteinntrykket bak rattet er nesten litt overveldende. Bilen er både stor og tung, men byr allikevel på en sporty snert, kombinert med unik komfort, slik som bare BMW kan.

BMW 7-serie E65, er i kjent stil en skikkelig kjøremaskin

Du skal ikke kjøre mange mil før du merker potensialet som bor i denne bilen. I baksetet føler du deg nesten kongelig, omgitt av skinn og treverk av ypperste kvalitet, dessuten er det raust med plass.

Som tidligere finnes 7-serie også i ekstra lang utgave. De mest vanlige utgavene er 730i og 730d, eller 745d, 745i som begge har V8-motorer. De som virkelig dro til, gikk for 760i med V12. Man var uansett "sjef i gata" med 7-serie.

Sobert interiør med mye elektronikk. Litt for mye, kanskje ...

Dette må du betale nå:

Det er nesten litt trist å si det, men nå betaler du det samme for en BMW 7-serie som du gjør for en ganske sliten VW Golf – eller en passe grei Volvo Amazon eller Ford Cortina. De koster fra rundt 75.000 kroner og oppover.

Vi snakker naturlig nok om de eldste årgangene med kilometerstand på over 250.000 på telleverket, men ikke nødvendigvis minste motor eller ribbet for utstyr ... Men noe toppstrøkent eksemplar får du ikke for den prisen.

Bilene fikk en facelift i 2005. Prisene på disse ligger på fra rundt 150.000 kroner for hel, pen og grei bil med rundt 150.000 kjørte kilometer.

Verre er det faktisk ikke å bli eier av denne luksusbilen nå. Det er kanskje rett og slett nå man skal kjøpe den?

Designet på denne 7-serien var mildt sagt omstridt. Særlig bakparten fikk gjennomgå, men den er ikke direkte vakker forfra heller ...

..men før du kjøper:

Disse bilene var veldig gode rent mekanisk, uten noen store gjengangerfeil og mangler da de var nye. 7-eren fra BMW gikk for å være best i storbilklassen, så får eiere av Audi A8 og Mercedes S-klasse være uenige i det.

Når det gjelder elektronikken derimot ... mer om det litt lenger ned.

Bilene har nå fått både en god del år på baken, og ikke minst mange kjørte kilometer. Så nå MÅ de sjekkes nøye før kjøp. I prinsippet kan alt skje, når som helst. Som luksusbiler flest er de heller ikke billige å ha på verksted.

Bilene er både store og tunge, så bremser, dekk forstilling og hjuloppheng er helt obligatoriske sjekkpunkter. Det samme er servicehistorikk, gjerne fra merkeverksted. Bilene, særlig de eldste, har hatt utallige oppgraderinger av elektronikken. Det ble ofte gjort sammen med service, så sjekk dette nøye.

Oljelekkasje fra motorene er ikke uvanlig og på biler med høy kilometerstand kan girkassene fra ZF som ble brukt i disse bilene (i tre ulike utgaver) ha behov for overhaling. Det koster sjelden under 50.000 kroner, men ofte mer...

Det er med andre ord vel verdt å sjekke både girolje og kjenne litt på skiftemønstret under prøvekjøringen.

Bilene hadde masse irriterende elektronikktrøbbel de første årene, men ble gradvis bedre utover i produksjonen. Tenker du på å kjøpe en slik bil må du forsikre deg om at alt dette er i orden. Sett av i alle fall 20 minutter til å gå gjennom alt og forsikre deg om det fungerer som det skal.

Denne bakenden var mye omdiskutert og det særegne designet ble mye nedtonet etter faceliften i 2005.

Benny mener:

Designet vakte berettiget oppsikt og gjorde designsjef Chris Bangle til en svært omdiskutert mann. Der forgjengerene var noen av de peneste luksussedanene noensinne, utfordret designet langt her mer. Bangle kjørte på med kurver og vinkler. Ikke alle, meg selv inklusive, synes dette var veldig vakkert.

Denne 7-serien kom også med BMWs nye i-Drive-system. Et digert hjul i midtkonsollen styrer en rekke funksjoner. Tanken var å renske opp i antall brytere og knapper. Problemet er at systemet ikke er spesielt intuitivt (for å si det pent...) og dermed krever at man setter seg inn i det – og det var det mange som rett og slett ikke klarte.

Men bortsett fra alt dette? Jo da, under det omdiskuterte skallet lever de tradisjonelle BMW-verdiene videre, de som gjør at mange velger en 7-serie framfor Audi A8 og Mercedes S-klasse..

Jeg tror kanskje jeg skal våge meg på påstanden om at de tidlige E-65 bilene vil bli klassikere og kult-biler, nettopp på grunn av særhetene. Så om man har en fin slik bil nå, er det absolutt noe man bør ta godt vare på.

Som bruksbil hadde jeg nok allikevel valgt en fra etter faceliften i 2005. Rett og slett fordi de er mer nedtonet designmessig og mindre sære.

Og som alltid: Legg penger i et frisk og godt eksemplar framfor å kjøpe en små-lurvete bil. Det lønner seg alltid. I alle fall om man vil ha tid på veien og ikke i garasjen...

Få brytere og kapper på dashbordet var et mål og mange funksjoner ble innlemmet i i-Drive systemet som var litt i overkant avansert.

Visste du at ...

– Dette var den første sedanan noensinne med 6-trinns automatgir.

– Den fantes også både som hydrogenbil(E68) og at kunne leveres i pansret utgave (E67).