Da Sandra Lyng kom til verden for 31 år siden var det på en så dramatisk måte at både hun og moren var millimeter fra ikke å overleve.

Da hun selv ble gravid for sju måneder siden, ble hun bekymret for at det samme skulle skje henne.

Svangerskapsforgiftning

Moren til Lyng fikk svangerskapsforgiftning. Dette førte til en fødsel tre måneder før tiden.

– Det var en dramatisk fødsel, og det var et mirakel at jeg overlevde, sier Lyng til God kveld Norge.

Sangeren hadde sine første uker på jorden i en kuvøse. Hun håper at hun slipper å gå gjennom dette når sønnen blir født.

– Tidligere har mamma sagt at hun ble alvorlig syk og måtte rett til Bodø sykehus. Der jeg ble tatt med keisersnitt, forklarer hun.

Dette er også temaet i Lyngs podcast-serie «Smelt på tjukka» denne uka.

Baggen er pakket

Hun og forloveden Lasse Joachim Langerud (35) føler seg rustet til å ta imot den lille gutten når han er klar for å møte verden.

De håper at de kan legge bort frykten og bare nyte den siste tiden før barnet kommer.

– Jeg har veldig mye kjærlighet å gi. Jeg gleder meg sånn til å møte ham. Bare tanken på det gjør meg rørt, forteller nordlendingen.

Lyng sier også at hun er godt forberedt på fødselen.

– Fødebaggen er klar, så nå kan han bare komme, sier hun smilende.