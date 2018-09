Ekspert: – Styremedlemmer og administrasjonen i WADA er massivt imot Helleland

Torsdag står et monumentalt slag om internasjonal idretts videre fremtid når styret i Verdens antidopingbyrå (WADA) stemmer over hvorvidt Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) skal bli tatt inn igjen i varmen eller ikke.

Tidligere denne uken tok Linda Hofstad Helleland, visepresident i WADA, et kontroversielt standpunkt i saken da hun valgte å gå ut med at hun vil stemme mot en gjeninnsettelse av RUDASA - til tross for at WADAs egen uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) mener det er på tide å ønske russerne velkommen tilbake.

På et styremøte på Seychellene torsdag skal styret i WADA avgjøre om sanksjonen mot RUSADA blir opphevet eller ikke.

Flere som jobber tett på internasjonal idrettspolitikk mener utfallet er mer eller mindre klart allerede.

– Jeg tror hun vil bli utmanøvrert

Nick Butler, som i flere år har jobbet tett med temaet for Inside the Games, og som nå jobber med tyske ARDs dekning av doping og korrupsjon, er en av de.

– Jeg tror ikke det vil være en formell votering om Russland-saken som Helleland vil «vinne» eller «tape», men jeg forventer at Russland blir gjeninnsatt. Det virker som om flere fra myndighetssiden i WADA er like kritiske som henne, selv om de er mindre villige til å snakke høyt om det, sier Butler til TV 2.

Hofstad Helleland har tidligere ytret sitt ønske om å ta over som president i WADA når Craig Reedie trer til side i november neste år. Polske Witold Banka har også annonsert sitt kandidatur.

– Hva tror du Hoftsad Hellelands uttalelser de siste dagene vil gjøre med hennes muligheter for å bli president?

– Jeg tror ikke det vil forandre altfor mye. De fra styret i WADA som representerer idretten er massivt imot henne, noe også størstedelen av administrasjonen i WADA er. Jeg tror hun vil bli utmanøvrert av en mindre splittende kandidat (kanskje Banka fra Polen), men hennes stadige omtale i media vil kanskje hjelpe hennes videre karriere i politikken? Det er fortsatt lenge til valget, så alt kan fortsatt skje, sier Butler.

Disse avgjør Russlands skjebne

Før presidentvalget står altså kampen om Russlands fremtid i internasjonal idrett.

Russlands skjebne ligger i WADA-styrets hender.

Det styret består av 12 personer - seks fra den olympiske bevegelsen, seks fra myndighetene.

Hofstad Helleland representerer naturligvis myndighetssiden, og spørsmålet er hvor mange hun får med seg i kampen for å holde Russland ute en god stund til.