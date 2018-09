Ekspertens råd til stortalentet (16): – Du må ikke tro du er konge

Se høydepunktene fra kampen der stortalentet debuterte i vinduet øverst!

Da Storhamar snudde 0-2 til seier mot Lillehammer, var 16 år gamle Vold Engebråten tredje sist på vinnermålet.

Klokken 18.20: Toppkamp mellom Storhamar og Vålerenga i CC Amfi!

Etter kampen ble han hyllet av Fredrik Söderström, som varsler at backen slipper til på isen igjen mot serietoer Vålerenga som følge av mange skader.

– Han vil absolutt få muligheten. Så må vi være så ærlige og si at når sjansen kommer, handler det om å ta den, slår Storhamar-treneren fast overfor TV 2.

– Hva er planene deres for ham fremover?

– Det er litt opp til ham, men han skal få en ærlig sjanse. Med ham har vi fem backer. Han får en mulighet, så får vi se hvor mye istid det blir, svarer svensken.

Follestad advarer

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad lot seg imponere stort av Hamar-guttens debut, og ser en fremtidig landslagsback i ham.

– Når en 16-åring har en så bra debut, er det åpenbart noe i bånn som gjør at du kan bli god, påpeker Follestad.

Men:

– Veien videre blir spennende. Han må ta de riktige valgene, gjøre tingene riktig og leve som en toppidrettsutøver. Du må ikke tro du er konge selv om du har fått én match for Storhamar, advarer TV 2s hockeyekspert.

Vold Engebråten har langt fra tatt av etter den gnistrende debuten. Når TV 2 ringer ham i friminuttet, sier han seg enig i Follestads vurdering.

– Det stemmer veldig bra. Det gjelder ikke å være breial. En må komme rett ned på jorden og ha fullt fokus på trening, erkjenner 16-åringen.

Tilhører juniorlaget

Selv om Vold Engebråten snart fester på seg skøytene for å spille sin andre kamp for førstelaget, tilhører han fortsatt juniorlaget. For stortalentet er dagene travle med morgentreninger før han setter seg på skolebenken. Målet hans er klart:

Å kunne leve av ishockey.

– Det er et veldig åpent mål. Men å spille i en stor liga som i Sverige, USA eller Russland eller noe slikt, er selvfølgelig et mål. Jeg vet hvor utrolig lang veien er dit og hvor mye som skal til. Det er ikke noe jeg tenker mye på, hevder Storhamar-juvelen.