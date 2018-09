Fortsetter han utviklingen sin, tar det ikke lang tid før han blir hentet av en enda større klubb fra en av de største ligaene i Europa

Jeg vokste opp med å følge Rosenborg på TV i Europa. Det var et av ukas høydepunkt når Rosenborg herjet med lag som Borussia Dortmund, Real Madrid og Milan.

Jeg tviler på at vi får se et norsk lag herje med de største lagene i Europa i nærmeste fremtid, for nå er faktisk Europa League det beste jeg synes norske lag realistisk sett kan håpe på.

Avstanden til de største ligaene blir bare større og større for hvert år som går, men det er likevel en skikkelig godbit som venter i kveld.

I går satte vi oss på et rumensk charterfly sammen med alt av spillere, trenere og støtteapparat. Flyet ble utsatt fem timer grunnet uvær i Glasgow, men det var ingen stresset i Rosenborg-leiren av den grunn. De har møtt Celtic fire ganger i løpet av ganske kort tid, så de vet hva som venter på Celtic Park i kveld.

Det er ventet opp mot 60.000 tilskuere, og det kommer til å bli en fantastisk ramme rundt kampen. Jeg tror mulighetene for at Rosenborg får med seg poeng absolutt er til stede, for Celtic er nok det svakeste laget utenom Rosenborg i denne gruppa. En av grunnene til at det er litt større sjanse enn normalt for norsk poeng i kveld, er at vi dessverre ikke får se Celtics norske forsvarssjef.

Kristoffer Vassbakk Ajer har vært strålende for Celtic og Norge i 2018, men han har også spilt veldig mange tøffe kamper.

Det gjør at 20-åringen tar det rolig torsdag kveld. Ting har gått utrolig fort for Rælingen-gutten, og både fysisk og psykisk er det nok smart at han ikke spiller alt av kamper for Celtic denne sesongen. Han har en lang karrière foran seg, og om han fortsetter utviklingen sin, tar det ikke lang tid før han blir hentet av en enda større klubb, fra en av de største ligaene i Europa.

Hva med Rosenborg? De var egentlig ikke i nærheten av Celtic da de møttes i kvaliken til Champions League i juli og august. Celtic vant 3-1 i Glasgow, i det som var Rini Coolen sin første kamp. Dermed var egentlig kampen i Trondheim bare en transportetappe for Scott Brown og co.

Siden den gang har Rosenborg spilt på seg masse selvtillit. Det har ikke vært fantastiske prestasjoner i hver eneste kamp etter at Coolen ble sjef, men resultatene har vært veldig solide. Senest mot Vålerenga, hvor Issam Jebali avgjorde rett før slutt etter at Vålerenga i store deler av kampen var det beste laget.

Jebali får en minst like viktig rolle i kveld, for dette Rosenborg-laget mangler kreativitet når Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro og Pål André Helland er utilgjengelige. Spesielt Bendtner og Adegbenro er spillere som tidligere har vist at de har det lille ekstra mot god motstand ute i Europa, og jeg må innrømme at jeg er i tvil om hvem som skal skape sjanser og mål for Rosenborg i knalltøffe kamper i Europa denne høsten.