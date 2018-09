Amanda Knox brast i gråt hos Skavlan: – Derfor tilsto jeg drapet

– Jeg kom inn i leiligheten min, og tenkte at dette var en normal dag. Men det viste seg raskt at det var ikke, sier hun.

Den da 20 år gamle Knox ble raskt en mistenkt hos politiet, og hun ble pågrepet og fengslet, mistenkt for voldtekt og drap på sin egen venninne.

– Jeg ble sett på som en hore, som var så misunnelig på Meredith at jeg bestemt meg for å voldta og drepe henne. Det var historien dommerne og media lagde. Men ingen tok i betraktning at det ikke fantes biologiske spor fra meg på åstedet, sier hun.

Skjønte ikke at hun var mistenkt

I løpet av de fem første dagene etter at Meredith Kercher ble funnet drept, ble Knox avhørt i totalt 53 timer.

– Jeg ble avhørt på et språk jeg ikke forsto, og jeg skjønte ikke en gang at jeg var mistenkt, sier hun.

Politiet presset den unge kvinnen hardt, og stilte Amanda og kjæresten Rafael opp mot hverandre. Politiet presset kjæresten til å si at han ikke hadde vært med Amanda kvelden før Meredith ble funnet drept, og stilte deretter Knox et ultimatum.

– Politiet fortalte meg at kjæresten min hadde vendt ryggen til meg, og at de visste jeg var en løgner og at jeg måtte fortelle de sannheten. På det tidspunktet var jeg så redd og forvirret, at jeg ikke var klar over hva som var sannheten lengre, sier Amanda Knox.

Traumatisert

Én av fire som blir feilaktig dømt, opplever ifølge Knox, å gi falske tilståelser. Dette oppstår fordi politiet presser de mistenkte til å tro at de vet sannheten om hva som egentlig skjedde.

– Hvis jeg ikke godtok det politiet fortalte meg, sa de at jeg aldri ville slippe ut av fengsel igjen. De fikk meg til å tro at jeg hadde glemt hva som hadde skjedd, fordi jeg var så traumatisert, sier Knox.

Politiet ba Amanda om å ikke fortelle de den samme historien, men at hun måtte forestille seg hva som faktisk var sannheten.

– Det eneste jeg kunne gjøre, var å reagere til det politiet sa. Jeg klarte ikke tro at det politiet sa til meg var løgn, og at de ville manipulere meg, sier hun.

Drapet splittet en hel verden. Var Amanda Knox skyldig eller uskyldig? I intervjuet med Skavlan går hun hardt ut mot særlig den tabloide pressen, som hun mener skapte et feilaktig bilde av henne som person.

– Politiet lekket dagboken din til pressen. Hva tror du det hadde å si?

– Jeg hadde skrevet en liste, med menn jeg hadde ligget med så langt i mitt liv. I pressen ble det fremstilt at dette var en oversikt over menn jeg hadde ligget med i løpet av én uke i Perugia. Jeg ble fremstilt som en hore, og en som gjorde hva som helst. Fordi jeg var en seksuelt aktiv kvinne, var jeg automatisk skyldig i drapet, sier hun.

– Sannheten spilte ingen rolle

Amanda Knox ble i første omgang dømt til 26 års fengsel for drapet og voldtekten av sin venninne. I det øyeblikket raste hele verdenen til den unge kvinnen sammen.

– Jeg var knust. Hele verden hadde bestemt at jeg var skyldig, og de hadde skrevet om hele sannheten. Plutselig var jeg ikke lenger en uskyldig person som ventet på å få dra hjem. Jeg var en fange, og fengselet var mitt hjem. Sannheten spilte plutselig ingen rolle, sier hun.

Knox forteller at hun trodde retten var et sted hvor sannheten kom frem. Hun opplevde i stedet at dommerne og media var mer opptatt av de mest gripende historiene, i stedet for sannheten.

– Jeg ble til «Foxy Knoxy», og folk elsket å hate henne. De dømte henne, men den karakteren fantes ikke, og de dømte MEG. Jeg var den som ble fraktet til fangetransporten, kjørt til fengslet og buret inne bak lås og slå, sier Amanda Knox.

Hun måtte tilbringe fire år i fengselet i Italia. Fire år preget av ensomhet og usikkerhet.

Tanken på den tiden får Knox til å gråte. Hun er fortsatt sterkt preget av fengselsoppholdet.

Drapsmannen

I 2015, ble hun frikjent for andre gang av Høyesterett i Italia. En mann er i dag fengslet for drapet. Men Knox føler fortsatt at hun alltid vil bli forbundet med drapet på Meredith Kercher.

– Mannen som har tilstått drapet, la igjen DNA over hele kroppen til Meredith og hans fotavtrykk og fingeravtrykk var over alt i hennes blod. Han var en raner, og kjent for å utføre kriminelle handlinger som dette. Men til tross for oppmerksomheten denne saken fikk i internasjonale medier er det få som vet hva han faktisk heter, sier hun.

– Hans navn er Rudy Guede. Han myrdet Meredith, men hele verden, media og dommere bestemte seg for å fokusere på meg.

​– Har du forsøkt å kontakte Meredith sin familie?

– Ja. Men jeg vet at hennes familie fortsatt tror at jeg var involvert i drapet. De klarer ikke separere sine egne følelser, og klarer ikke tenke rasjonelt og se på bevisene som ligger i saken, sier Amanda.

– Men jeg har aldri klart å ta opp telefonen, ringe de, og si: Hei! Jeg er Amanda Knox, er dere klare for å prate med meg nå? Jeg føler det beste for meg å gjøre, er å vente til jeg får et tegn fra dem om at det er greit, sier hun.