Ekteparet skulle tilbringe bryllupsnatta på Park Hotell i Sandefjord, men da hotellet ikke kunne gi dem en suite, men et vanlig dobbeltrom, ble ektemannen (37) forbannet.

Han gikk løs på inventar på rommet, og både kona og en bekjent forsøkte å roe ham ned. Paret bor ikke sammen i dag, skriver Sandefjords Blad +.

Den bekjente ble deretter vitne til at ektemannen kastet kona bort på sengen, satte seg oppå henne og tok tak rundt halsen hennes. Han dro ektemannen unna, og la ham i bakken.

Brudeparet ble forsøkt smuglet ut av hotellet bakveien, men politiet var tilkalt av hotellet etter bråket, og ventet på dem utenfor. Paret ble kjørt hjem av politiet, og den bekjente ble med dem.

Flere kvelertak

Krangelen fortsatte hjemme hos det nygifte paret, forklarte den bekjente i Sandefjord tingrett. Da han gikk opp på soverommet for å prøve å roe ned krangelen, så han kvinnen liggende på sengen, med mannen over seg.

I retten viste den tiltalte 37-åringen hvordan han hadde holdt rundt halsen hennes med begge hendene.

Igjen måtte den bekjente gripe inn. Kvinnen gikk inn på badet og rev av seg brudekjolen. Etterpå gikk hun inn på soverommet og låste døren. Mannen hennes hadde ifølge dommen fra tingretten ikke roet seg og skal ha slått hull i døren inn til soverommet.

37-åringen skal ifølge tiltalen ha tatt nye kvelertak på kona to ganger senere. Han ble dømt for fire tilfeller av vold.

Brøt kontaktforbud 115 ganger

Da kona rundt et år etter bryllupet ba om at mannen skulle få kontaktforbud, ble det innvilget av politiet. Men 37-åringen brøt kontaktforbudet om lag 115 ganger, ved å ta kontakt med henne via sms, epost, Vipps, Instagram og Google Photos.

Tingretten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at 37-åringen brøt to kontaktforbud, og omtaler dette som massive brudd på kontaktforbudene.

Han ble dessuten dømt for å ha forfalsket en resept i konas navn, for å få tak i ulovlige tabletter, og også dømt for bruk av narkotiske tabletter.

37-åringen ble dømt til 120 dagers fengsel, og til å betale eksen for utlegg i forbindelse med saken samt oppreisning.