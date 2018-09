Idrettsheltene sto i kø for å hedre avdøde Patrick (12)

Han hadde hatt vondt i beinet den sommeren. Og på sin første skoledag i 2016, da Patrick Hermansen var 10 år gammel, kom den brutale beskjeden om at det var oppdaget en ondartet svulst i leggen.

10-åringen måtte til slutt amputere beinet. Men selv ikke det, kombinert med tøffe cellegiftkurer, tok knekken på kreften. I stedet spredde sykdommen seg til skjelettet og lungene.

11. juli i år gikk Patrick Hermansen bort, bare 12 år gammel.

Carew nølte ikke

Men før det skjedde, rakk onkel Ronny Hermansen å starte en innsamlingsaksjon til inntekt for Barnekreftforeningen, kalt «Goldenchild». Onsdag hadde han greid å samle en rekke idrettshelter og andre kjendiser til en veldedighetsturnering ved Hauger Golfklubb - der inntektene gikk uavkortet til barnekreftsaken.

John Carew, Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt, Emil Hegle Svendsen, Ronny Deila var bare noen av idrettsprofilene som stilte opp, mens navn som Thomas Gullestad, Hallvard Flatland, Sigurd Sollien og Bent Stiansen også stilte opp for familien.

– Hva tror du Patrick ville sagt til at alle disse deltok til ære for ham?

– Jeg vet hva han ville sagt, for det har han sagt til meg allerede. Da jeg visste at vi hadde nok folk til å gjøre dette, så fikk jeg fortalt det til Patrick. Jeg er veldig glad for at han fikk høre det. Han lyste opp, og syntes det var fryktelig stas, sier onkel Ronny Hermansen.

John Carew nølte ikke da henvendelsen kom fra familien.

– Det er en veldig viktig sak. Jeg møtte Ronny tidligere i sommer, og han fortalte hva familien hadde vært gjennom. Det var tungt å høre på, og han lurte på om jeg ville stille opp og bidra. Det var helt selvsagt, sier den gamle landslagskjempen.

I tillegg stilte flere aktører fra næringslivet opp og spilte turneringen sammen med kjendisene. Til sammen har Hermansen klart å samle inn over 200 000 kroner.

– Det er tre ting vi vil ha ut av Goldenchild. Vi vil fortelle historien til Patrick, og den er personlig, sår og vanskelig. Foreldrene klarer ikke å fortelle den. Barn som dør av kreft er ikke framme i lyset, og de færreste vet hva gullsløyfen er, for eksempel (det internasjonale symbolet for barnekreftsaken).

– Det trengs nye forskningsmidler. Patricks behandling var den samme som eksisterte for 30 år siden. Sjeldne sykdommer i små grupper blir nedprioritert, og det har vi lyst til å gjøre noe med.