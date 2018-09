Ga Petter muligheten til å gå fra henne: – Jeg ville gi han sjansen før det ble for sent

– I dag kan jeg si at jeg ikke har hatt det bedre enn etter at jeg fikk diagnosen. Jeg har det bedre med meg selv også, sier Gunhild Stordalen (39).

Det var i 2014 at Stordalen fikk diagnosen Systemisk Sklerodermi, en bindevevssykdom som angriper organer og forårsaker bindevesdannelse i hud, blodårer og indre organer.

Fredag besøker hun Skavlan for andre gang. Også for to år siden gjestet hun programmet.

Den gang hadde hun vært gjennom en behandling og kalte seg for en «nøktern optimist».

Men så fikk hun tilbakefall.

– Jeg fikk de samme symptomene igjen. Jeg begynte å klø, jeg ble stivere i huden og fikk smerter i leddene, forteller hun.

Smertefullt

Stordalen forteller at selv kløen var svært smertefull. Hun beskriver følelsen som om maur kryper under huden.

– Du klarer ikke å ligge stille. Jeg har grått meg i søvn så mange netter, forteller hun og legger til:

– På det verste lå Petter og hjalp meg med klø. Jeg lå med en hårbørste og klødde, og gråt meg i søvn natt etter natt. Det var ingen ting som virket, og det var veldig tøft.

Men så ble Stordalen gradvis bedre. I nesten åtte måneder gikk det sakte, men sikkert fremover. Før det plutselig snudde.

– Noe hadde fungert, men så kom det tilbake, forteller hun om sykdommen.

39-åringen sier at hun gruet seg til å gå inn i nok en behandling med cellegift og smertefulle prosedyrer.

– Men alternativet var å vente på at døden skulle ta meg. Det var en nedadgående kurve, så det var ingen andre muligheter for meg, sier hun.​

Petter Stordalen har støttet Gunhild gjennom sykdommen. Her fra NHOs årsmiddag Foto: Åserud, Lise

– Det var ikke noe håp utenom denne behandlingen. Jeg hadde det så forferdelig på den tiden, jeg hadde ikke noe liv. Jeg visste at hvis jeg ikke fikk denne behandlingen, så var det ikke lenge jeg ville orke å kjøre videre. For da ville det ikke være noe annet enn smerte og lidelse igjen, legger hun til.​

Støtte fra Petter

På Skavlan fredag hyller Stordalen ektemannen for å ha støttet henne gjennom sykdommen og den vanskelige tiden.

– Petter har vært bak meg hele tiden, han er veldig søt, sier hun.

Samtidig understreker hun at det er en stor prøvelse for et parforhold når en blir syk, og innrømmer at det flere ganger «har gått en kule varmt».

– Men det viktigste er at vi har stått sammen, sier hun.

– Ville følge meg

Det var hun dog ikke alltid sikker på at de ville gjøre. Stordalen forteller at hun på et punkt ga ektemannen muligheten til å gå fra henne.